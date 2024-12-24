榮耀深耕智慧設備生態鏈

大陸手機品牌榮耀全資子公司深圳星耀對外新投資四家子公司，經營範圍包含行動終端設備銷售、家用電器銷售、電子產品銷售、照相機及器材銷售、可穿戴智能設備銷售、智能機器人銷售、智能無人飛行器銷售等。外界認為榮耀正積極打造生態鏈，要深耕智慧設備領域。

大陸企業查詢平台天眼查App顯示，深圳星耀終端成立的子公司分別為太原星耀終端、成都星耀終端商貿、南京星耀終端、昆明星耀智能終端商業等四家公司，註冊資本分別為人民幣50萬、人民幣100萬，法定代表人均為文潔。

榮耀原為華為旗下的手機品牌，榮耀終端成立於2020年4月，註冊資本超過人民幣320億元，法定代表人為吳暉，因華為當時受到美國晶片制裁，導致晶片取得受阻，華為在2020年11月剝離榮耀，並不再持有新榮耀公司的股份，榮耀自當時步入脫離華為的艱辛獨立之路，必須在競爭激烈市場中找到品牌定位。

近期全球手機業務增長放緩，許多手機廠紛尋找多元化業務，華為與小米涉入造車行業，榮耀CEO趙明在造車潮下宣稱要「謹守自己的賽道」。與此同時，榮耀23日發布新款手機榮耀Magic7 RSR，主打AI攝影體驗，聚焦抓拍、人像和長焦三大核心場景，打造 「大王影像」。對於何時推出三折疊手機，趙明則稱「敬請期待」。

另一方面，榮耀18日更新了工商註冊訊息，新增了中金（常德）新興產業創業投資合夥企業（有限合伙）和中國電信集團投資有限公司等機構。此之前，榮耀已經通過股權改革，引入了中國電信、中金資本旗下基金、基石旗下基金、特發基金，以及金石星耀等新的代理商投資平台。從股東屬性來看，涵蓋了行業上下游企業。榮耀也在8月宣布上市計畫，表示將在第4季開始實施股份制改革，並適時啟動IPO流程。

市場調研機構Canalys數據顯示，今年第3季，榮耀是大陸第三大手機廠商，出貨量為1,030萬台，市占率為15%，排在前面的是vivo的19%和華為16%，小米、蘋果則排在第四、第五位。