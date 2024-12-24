樓繼偉談市場化耐心資本 政府創投基金轉型是重點

中國大陸正大力培育耐心資本以支持科技創新。全球財富管理論壇理事長、大陸財政部前部長樓繼偉21日在北京表示，政府創投基金市場化轉型是重點。

中新社報導，日前舉行的大陸國務院常務會議研究促進政府投資基金高質量發展政策舉措，指出要按照市場化、法治化、專業化原則規範運作政府投資基金，並要求健全權責一致、激勵約束相容的責任機制，營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍。

樓繼偉在21日舉行的中國財富管理50人論壇2024年會上說，支持科技創新，最有效的金融產品之一是風險投資（VC）、私募股權（PE）基金。目前大陸各級政府設立了大量創投基金，其管理人一般為當地國企，市場化程度和管理能力存在不足。

他同時指出，創投基金的投資標的通常是處於早期發展階段的科技企業，技術和管理模式尚不成熟，失敗概率較高。可一旦成功，項目收益更高，能夠使基金總體盈利。如果考核對每個失敗的項目都問責，基金管理人就不敢投資。

「當前市場化耐心資本不足，重點是如何將政府創投基金進行市場化轉型。」樓繼偉舉例，國家新興產業創業投資引導基金共募集資金400億元人民幣，中金資本通過市場化招標成為管理人，管理方式是對所投的子基金和具體項目實行穿透式管理。

樓繼偉並指，成立以來該基金獲得良好回報，連續多年在投資收益和風險控制方面行業領先。目前基金已基本完成第二輪融資，主要是和各地創投基金合作，中金資本仍為管理人。他說，這種做法為各地創投基金市場化轉型提供了範例。