反不正當競爭法修訂 陸加大處罰力度

大陸「反不正當競爭法」修訂草案21日提請十四屆全國人大常委會第十三次會議審議。修訂草案統籌活力和秩序、效率和公平，推動有效市場和有為政府更好結合，合理明確經營者義務，為各類經營者公平參與市場競爭創造良好制度環境。

新華社報導，現行反不正當競爭法於1993年公布施行，並於2017年、2019年兩次修改，法律框架和主要制度總體可行。隨著經濟快速發展，法律在實施中也面臨一些新問題，迫切需要進行有針對性的修改完善。

修訂草案堅持問題導向，總結監管實踐經驗，針對近年來查處不正當競爭行為時面臨的新情況新問題，完善相關制度規則，主要從明確反不正當競爭總體要求、完善不正當競爭行為相關規定、完善反不正當競爭監管和處罰規定等方面進行修訂。

在完善反不正當競爭監管和處罰規定方面，修訂草案按照行政處罰法規定的過罰相當、處罰與教育相結合原則，豐富監管措施，科學調整處罰額度。經營者涉嫌違反本法規定的，監督檢查部門可對其法定代表人或者負責人進行約談，要求其採取措施及時整改。加大對不正當競爭行為的處罰力度，增加對實施商業賄賂的經營者的法定代表人、主要負責人和直接責任人員等「處罰到人」規定，補充對在交易活動中收受賄賂的單位和個人有關罰則。