低空經濟蓬勃…無人機飛手熱門 培訓、考證升溫

騰空起飛、盤旋、穿障……在浙江紹興越城區一民用無人機駕駛員執照培訓基地，幾名學員緊握手中的遙控器，操控著各自無人機。

中新社報導，隨大陸低空經濟蓬勃發展，無人機應用領域越來越廣泛，催生了無人機駕駛員這一新職業，俗稱飛手。根據今年1月生效的《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，操控小型、中型、大型民用無人駕駛航空器飛行人員應當具備相應的執照。眼下，各地無人機飛手培訓和考證熱度攀升。

在紹興一個由大陸民航局授權的無人機駕駛員執照培訓基地和考證點，相關負責人趙逸飛稱，該基地今年8月開始招生，現已招收學員30餘名，以20到35歲青年為主。無人機駕駛員作為一種新職業，2019年被納入大陸職業分類大典，尤其是今年，低空經濟越來越受關注，無人機駕駛員也成了不少年輕人心中的理想職業。

95後的李群峰半個多月前開始參與無人機駕駛培訓，目前已基本能駕馭無人機。他希望能考取執照，並認為這或許是一個很好的就業方向。

梳理發現，上海、江蘇、河北等地無人機駕駛培訓基地也吸引不少年輕人報名學習。江蘇一名年輕考生說，他看中低空經濟前景；飛手特別酷，而且能學到新知識、新技能。計畫從事無人機行業。

大陸民航局數據顯示，截至2024年6月，大陸全國實名登記的無人機已達187.5萬架，無人機經營性企業超1.4萬家，無人機駕駛員執照超過22.5萬本。據官方測算，目前大陸該崗位就業人才缺口高達100萬人。

面對飛手的就業新機遇，各方力量不斷加入培訓賽道。據不完全統計，大陸目前已有400多所高職院校開設無人機應用技術專業，培養輸送學生數量已成一定規模。產教融合也在加速，比如重慶有校企聯合培養電力巡檢領域的無人機能手。