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發展低空經濟 上海6國企合組公司

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
為推進低空經濟發展，上海低空經濟產業發展有限公司於12月20日註冊成立，註冊資本人民幣9億元（約合新台幣40億元）。圖為廣州一家業者推出的「飛行汽車」。（新華社）
為推進低空經濟發展，上海低空經濟產業發展有限公司於12月20日註冊成立，註冊資本人民幣9億元（約合新台幣40億元）。圖為廣州一家業者推出的「飛行汽車」。（新華社）

中國大陸正積極推動「低空經濟」。據上海市經濟和信息化委員會微信公眾號22日消息，上海低空經濟產業發展有限公司於12月20日註冊成立，是一家以從事航空運輸業為主的企業，註冊資本人民幣9億元（約40億台幣），其六大股東均為大陸國企。

上海澎湃新聞報導，目前，大陸國家企業信用信息公示平台上還無法查詢到該公司資訊以及相關內容。另據天眼查，該公司法定代表人為宋雪楓。該公司的股東包括上海機場集團、上海機場投資有限公司、上海東虹橋投資發展集團、上海城建、上海久事、上海信息產業集團等國資國企，覆蓋了低空產業中包括機場運營、城市交通、基礎建設、資訊通訊、投資運營等多個環節。

天眼查顯示，該公司的許可項目包括：通用航空服務；民用機場運營；飛行訓練；旅遊業務；民用航空器維修；民用航空維修人員培訓；民用航空器駕駛員培訓；檢驗檢測服務；安全生產檢驗檢測；建設工程施工；建設工程設計；建設工程品質檢測等。

報導指出，有業內人士曾指出，關於低空經濟需要由地方主導的呼聲一直很高，地方政府要承擔更多的管理責任，挑起發展低空經濟的重擔。今年以來，包括浙江、廣東等多個省市陸續成立了低空經濟相關產業發展平台公司，其中，浙江省低空產業發展有限公司註冊資本達人民幣10億元。

上海今年持續推進低空經濟發展。今年以來，上海已發布多個與低空經濟相關的政策文件，例如8月16日發布「上海市低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027年）」，提出到2027年，打造上海低空經濟產業創新重鎮、商業應用和運營服務重鎮，核心產業規模達到人民幣500億元以上，在全球低空經濟創新發展中走在前列。

今年11月，上海市交通委員會又印發「上海市低空飛行服務管理能力建設實施方案」，提出在2027年底前，全面形成上海市低空公共航路網絡架構，累計畫設低空飛行航線不少於400條。上海各區包含楊浦、金山等也紛紛推出促進低空經濟發展的支持政策，給予開設低空飛行航線的企業補貼獎勵。

目前大陸全國5家首飛成功的eVTOL（電子垂直起降飛行器）企業中，有4家是上海企業，包含峰飛航空、沃蘭特航空、御風未來、時的科技，這些企業最快將在2026年實現適航取證，開啟商業化運作。

上海 機場 經濟發展

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