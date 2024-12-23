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李強：要與不確定因素搶時間 加快推進已確定工作

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強。新華社
大陸國務院總理李強。新華社

大陸國務院總理李強表示，明年大陸經濟社會發展仍面臨不少困難挑戰，要迎難而上、擔當作為，要與各種不確定因素搶時間，「對已經確定的工作能早則早、寧早勿晚、加快推進，不斷鞏固經濟回升向好勢頭。」

新華社報導，大陸國務院23日舉行憲法宣誓儀式。會上，大陸國務院任命的35個部門和單位的45名負責人依法進行憲法宣誓。李強在宣誓後發表講話。

李強在發言中提出三點：一要實幹為先、奮發有為。以只爭朝夕的精神，堅持幹字當頭，把黨中央決策部署細化實化具體化，一項一項緊盯不放、抓出成效；二要改革攻堅、敢於創新。遇到難題不退縮，碰到矛盾不迴避，敢於打破思維慣性，積極謀劃有效的工作抓手，把各項改革任務落到實處；三要跨前一步、加強協同。各部門各地方要自覺在大局下思考和行動，主動溝通，互相補台，形成工作合力。

李強在會上也對新任幹部指出，要始終維護憲法權威，帶頭尊法學法守法用法，恪守法治精神，嚴格依法行政，不斷提高運用法治思維和法治方式解決問題的能力。要始終做到廉潔自律，樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀，自覺接受監督，做反腐倡廉的表率。

外界認為，李強提到明年大陸經濟的挑戰可能來自海外，例如美國總統川普將在明年1月20日上任，上任前，川普宣稱要對中國大陸加徵關稅，與此同時，美國聯準會宣布利率三連降後，但釋出對明年降息更謹慎的訊號，給全球經濟前景帶來不確定性。

國務院 李強

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