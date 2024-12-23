北京態度軟化 日經：最快2025年上半年恢復日本水產品進口

日經中文網23日引述政府相關人士報導，大陸當局已開始討論最快於2025年上半年恢復日本水產品的進口。與此同時，共同社報導指，日本外相岩屋毅預計在24日訪問大陸，並將於25日與大陸外長王毅舉行會談，岩屋毅將要求中方切實履行恢復日本水產進口的共識。

大陸去年8月因日本啟動福島核汙水排海，而全面禁止日本水產品進口。如今有意解除禁令，報導分析，一是中方對海水樣本檢測後，似乎認為安全性可以得到保證。二是著眼於將對大陸加徵關稅、明年1月即將上台的美國川普新政府，大陸有意加緊改善對日關係。

今年9月，中日對處理核汙水爭議達成四點共識，雙方同意由國際原子能總署（IAEA）擴大監測範圍，並允許大陸參與取樣檢測，並在此條件下，逐步恢復日本水產品進口。10月中旬，在IAEA組織下，大陸專家首次對福島第一核電站附近海域展開海水取樣，並由大陸國內專業機構開始分析。

11月中旬，大陸國家主席習近平與日本首相石破茂在秘魯APEC會議期間舉行首次會談，雙方確認將切實履行9月達成的共識。本月18日，中日兩國政府在北京圍繞處理水排放問題舉行第三次技術對話。據指出，中日關係人士表示，中方提議舉行此次對話，並正打算為恢復日本水產進口尋找時機。

報導指出，日本政府正商討在明年5至6月左右召開中日韓首腦會談，屆時將邀請大陸總理李強訪問日本。在此之前，日方擬先邀請大陸外交部長王毅訪日。報導稱，中方將利用這些機會，尋找傳達解禁水產進口的時機。

報導分析，北京之所以考慮恢復此前一直猶豫不決的日本水產品進口，是因應奉行保護主義的川普即將就任美國總統，對日關係的重要性增加。北京為提高話語權和談判能力，有效的方式是改善與同為出口國家的日本等的關係。報導稱，川普提出「美國優先」，要求同盟國承擔更多責任，這也在使得中國接近日本。

不過，不用等到明年，中日外長即將在本周會晤，預料也將商討恢復水產進口事宜。共同社上周報導，日本外相岩屋毅將訪陸，並擬於25日與大陸外長王毅舉行會談，這將是去年4月的林芳正以來，日本外相再次訪陸。兩人10月9日曾進行首次電話會談。

據報導，中日同時在探討在岩屋毅訪問期間舉行部長級「日中高級別人文交流磋商機制」，因此預計文部科學大臣阿部俊子也將為出席而一同訪問大陸。