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越南將在2025年底興建新鐵路 與大陸雲南對接

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國大陸的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求該項目必須在2025年12月開工建設。圖為連結大陸廣西南寧與河內的「中越班列」。（取自人民網）
越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國大陸的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求該項目必須在2025年12月開工建設。圖為連結大陸廣西南寧與河內的「中越班列」。（取自人民網）

越通社報導，越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國大陸的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求該項目必須在2025年12月開工建設，且要確保列車速度和軌距設計與大陸鐵路同步對接。

根據規劃，「老街—河內—海防鐵路建設項目」預計總投資額約116億美元，全長417公里，將從與大陸雲南省接壤的邊境省份「老街」出發，經過首都「河內」至港口城市「海防」，境內途經老街、安沛、富壽、永福、河內、北寧、興安、海陽、海防9個省市，是連接大陸的國際運輸路線。

范明政22日在對預計將與大陸鐵路連接及擬建老街站的地點進行實地考察時要求，交通部和相關部會進一步加快計畫報告準備和提交進度，必須分別於2025年1月和2月向政府和國會提交該計畫投資主張及其特殊機制政策，必須於2025年12月開工。此項目原預計2027年中旬開工。

范明政強調，這是一個「需要盡快實施的重要項目」，流程也應該簡化，要求適當調整貨運、客運站數量和位置，保證高效運作。同時，列車速度和軌距的設計要確保與大陸鐵路同步對接；與中方保持密切配合，確保越中鐵路順利對接。

不久之前，大陸外長王毅與越南副總理兼外長裴青山本月10日在北京舉行中越雙邊合作指導委員會第十六次會議，雙方正式簽署「關於跨境標軌鐵路合作項目」的協議，將合作建設三條鐵路。

裴青山表示，希望推動中越陸地邊界成為連接大陸與東協國家的橋梁，他並建提議加快鐵路連接，優先實施老街—河內—海防、諒山—河內、芒街—下龍—海防三條標準軌鐵路線路，恢復兩國間的國際鐵路聯運運輸線路。

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