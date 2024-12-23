大陸債券基金夯規模暴增 今年整體投報率超過20%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸債券牛市未止，近日1年期國債收益率盤中跌破1%，來到2010年以來的14年新低。 美聯社
大陸債券牛市未止，近日1年期國債收益率盤中跌破1%，來到2010年以來的14年新低。 美聯社

大陸債券牛市未止，近日1年期國債收益率盤中跌破1%，來到2010年以來的14年新低。在市場催化下，帶動部分債券型基金的今年投資報酬率已經超過20%，跑贏眾多股票型基金，並吸引資金瘋狂湧入，僅12月單月便有12檔債 券基金的首發規模都超過人民幣50億元（約新台幣225億元）。

大陸1年期國債收益率20日盤中跌破1%，來至14年新低，10年期國債到期收益率再次逼近1.7%的重要關口，30年期國債到期收益率也已經來到2%下方。也因為債市太牛，人行19日約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，要求關注自身利率風險，意圖為債市降溫。

隨著債市熱度持續升溫，債券基金大賺。券商中國引述Wind數據顯示，19日光大保德信中高等級債券基金年內收益率達20.54%，鵬揚中債-30年期國債ETF的年內收益率也達20.17%。另外華富可轉債、銀河中債0-3年政策性金融債指數基金等多檔債券基金年內收益率超15%。

Wind統計透露，截至20日，月內共有60檔基金宣告成立，發行規模合計人民幣981.67億元，其中債券基金新發規模高達人民幣836.54億元，占比超過85%。從單檔產品募集成績看，本月共有12檔募集規模在人民幣50億元以上基金，全都是債券基金。

人民幣 債市 報酬率

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