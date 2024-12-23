智慧眼鏡外形功能…各家差不多

儘管大陸AI眼鏡議題正在熱頭上，但大陸行業內有許多觀點認為，在技術上仍不成熟、缺乏應用與生態下的狀態下，大陸AI眼鏡真正「落地」仍需要一段時間，目前行業仍處於爆發前夕階段。

科創板日報報導，資深產業經濟觀察家梁振鵬分析，目前智慧眼鏡行業呈現同質化特點，其原因可能在於市場競爭激烈和技術門檻相對較低，導致各家廠商的產品外形和功能大同小異。

AR眼鏡公司Xreal創始人徐馳稱，智慧眼鏡這個賽道仍處於上半場，現有供應鏈的解決方案是不夠好的，還需要在技術上有所突破。

他表示，AI眼鏡目前無法成為消費者的剛需，根本原因在於，現有供應鏈給出的AI眼鏡方案還難以達到消費者對AI體驗的需求。此外，AI眼鏡在拍照、顯示模塊、輕量化和晶片性能上仍有很多提升空間。

深度科技研究院院長張孝榮也認為，就技術而言，目前的AI眼鏡在電池壽命、攝像頭效果、語音識別精度等方面存在先天性不足。

此外，就市場端來看，目前AI眼鏡仍缺乏應用與生態。大陸國內包括華為、小米等在內的廠商，目前都停留在支持簡單語音功能的階段，尚不能對接微信、微博、抖音、小紅書等內容生態平台。同時，大部分消費者對於AI眼鏡的了解和認知程度也普遍不是很高。

AR眼鏡公司Rokid創始人兼CEO祝銘明表示，目前市場的主旋律還不是競爭，而是市場教育。這也意味著，AI眼鏡仍處於爆發前夕。