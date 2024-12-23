大陸AI眼鏡明年爆出貨潮 「百鏡大戰」即將開打

今年以來，包括華為、蜂巢科技、百度、Looktech、Rokid已先後發表AI眼鏡產品，有消息傳出小米等廠商將在明年發表AI眼鏡，主要功能包括即時翻譯、導航、拍照及視訊通話等。外界預期大陸AI眼鏡明年將大量出貨，「百鏡大戰」即將開打。

AI眼鏡被視為是AI技術落地的重點指標，包括蘋果、谷歌、三星與亞馬遜在內的國際知名大廠皆宣稱要加大布局。近期大陸市場也掀起AI眼鏡熱，包括百度、閃極科技、Rokid等品牌都發布AI眼鏡相關產品，也有消息傳出小米將在明年推出AI眼鏡。

陸企AI眼鏡新產品概況

另一方面，大陸國務院總理李強18日至20日在浙江調研時，就體驗了智慧眼鏡等創新產品，或暗示後續政策有望支持。

科創板日報報導，最近一個多月，多家企業發表智慧眼鏡產品，有別於以往的擴增實境（AR）智慧眼鏡，廠商導入AI功能，並積極備貨量產，要讓AI眼鏡成為明年的當紅炸子雞。

大陸智慧硬體品牌閃極科技日前發布首款AI眼鏡，公司創始人張波表示，目標是「閉著眼睛完成年初出貨50萬台，年銷售額超過人民幣6億元」。閃極科技由一群來自無人機龍頭大疆公司及魅族的專家所創立。

第一財經報導，閃極推出眼鏡名為閃極「AI拍拍鏡」，其公布零售價為人民幣1,499元，而春節前限量5萬台的共創版為人民幣999元，產品在京東、天貓等各通路官方店鋪開啟預售，並將於明年1月15日左右發貨。官方公布數據，24小時預訂已超過5萬台。

在軟體方面，陸企Rokid發表AI+AR眼鏡，搭載通義千問大模型；百度的小度AI眼鏡搭載文心大模型；閃極選擇開放接入數十家頭部大模型廠商，包括文心一言、訊飛星火、字節豆包、通義千問、騰訊混元、Kimi、智譜、商湯、MiniMax等，也支持接入私有Al模型。

面對許多廠商近年入局，外界認為閃極腳步晚了點。但張波稱，AI眼鏡的項目從一年多前立項到真正開發經歷了200多天，為了趕在明年初量產，工程師團隊基本處於連軸轉的狀態。