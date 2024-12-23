A股嚴監管…退市按加速鍵 今年淘汰52家寫新高

在大陸針對資本市場嚴監管下，數據顯示，A股累計已有322家公司退市，其中光是2024年退市數量就有52家，創下歷史新高，其中有38家公司的退市是因虧損導致股價連續20個交易日低於人民幣1元。分析認為，大陸監管層自2024年以來，明確「應退盡退」的嚴格政策導向，A股退市按下「加速鍵」。

經濟觀察報引述Wind數據顯示，截至18日，A股2024年共有152家公司因觸發退市風險警示紅線而「披星戴帽」（即股價代碼被冠上ST或*ST），年增29.9%。

另從行業來看，在今年退市的公司中，消費、工業、訊息技術行業的公司數量最多，分別為13家、13家、11家。

2024年A股退市狀況

南開大學金融發展研究院院長田利輝分析，今年A股退市公司數量創歷年新高，反映市場「優勝劣汰」機制的逐步成熟和完善。至於消費和工業行業的退市數量最多，可能與這些行業的競爭激烈、市場飽和等因素有關。

從退市原因來看，年內退市的52家公司中有38家公司以「股價低於面值」原因退市，即連續20個交易日的每日股票收盤價均低於人民幣1元的面值退市，年增90%；11家公司的退市原因為「其他不符合掛牌的情形」，較去年同期減少11家；1家公司的退市原因為「連續四年虧損」。

大陸官方在想方設法活絡股市同時，另一隻手也對資本市場嚴加管理。Wind數據顯示，截至18日，2024年A股共有95家公司上市，年減69.6%，是2014年以來首次出現IPO公司數量不足百家的情況。意味A股IPO（首次公開發行）審核趨嚴，市場正在從之前的「寬進嚴出」轉變為「嚴進寬出」趨勢，以提高上市公司的品質。

大陸國務院4月推出「新國九條」，明確提出要推動資本市場高質量發展，嚴把發行上市准入關和加大退市監管力度。同日，大陸證監會發布《關於嚴格執行退市制度的意見》，要求嚴格執行退市標準，逐步拓寬多元化退出渠道。