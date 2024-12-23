中金文件不實 罰2,700萬

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中金公司公告，收到大陸證監會「行政處罰決定書」，因中金公司為思爾芯科創板IPO提供保薦項目服務，惟執業過程中未勤勉盡責，出具的「發行保薦書」等文件存在虛假記載。

大陸證監會給予中金公司警告，沒收保薦業務收入人民幣200萬元（約新台幣900萬元），並處以600萬元（約新台幣2,700萬元）罰款。

中國商報報導，大陸證監會認為，中金公司在為思爾芯科創板IPO提供保薦服務過程中未勤勉盡責，出具的「發行保薦書」等文件存在虛假記載，違反證券法。對於中金公司上述的違法行為，思芯計畫保薦代表人趙善軍、陳立人是直接負責的主管。

中金公司指出，在監理機關調查過程中，公司及相關人員積極提供資料、配合調查。據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依證券法第182條規定，陸證監會決定對公司責令改正，給予警告。

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