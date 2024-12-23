看與本田合併案 日產前董座：陸企已勝出

眼看大陸車企在全球市場壯大，日本近日力推當地第二、第三大汽車製造商本田（Honda）與日產（Nissan）「抱團」。然而，日產前董事長戈恩並不看好此舉成效，大陸汽車製造商已站在勝利一方。

彭博報導，戈恩表示，日本經濟產業省力促本田和日產達成這一項「並不務實的交易」，旨在應對來自大陸車企的競爭。如今，大陸汽車製造商已站在勝利一方。大陸成為最大汽車出口國和最大電子產品製造商，在許多新技術上都取得成功。與日本、歐洲、美國相比，大陸工廠的效率和質量都是第一位。

戈恩形容，大陸車企是支紀律嚴明的隊伍，非常渴望競爭，且未來20年，這個行業將不得不與大陸人才打交道，因為大陸知道該怎麼做。

華爾街日報指出，大陸汽車製造業的繁榮促使本田和日產展開對話。然而，路透認為，合併非靈丹妙藥，僅憑此點無法造就偉大的汽車製造商。東京伊藤忠研究所執行研究員深尾三四郎則警告，大陸電動汽車製造商的創新速度之快，意味本田和日產已「沒有時間」再走抱團聯盟的老路。

戈恩認為，日產尋求與本田合作，說明日產陷入困境並處於恐慌模式，在他看來這是孤注一擲的無奈之舉，並非務實的交易，且兩家公司難以找到協同效應，沒有互補性。對日產這是個試圖找到未來的絕望舉動，而對本田這一交易並不興奮。