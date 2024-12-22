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全球首例！上海港年吞吐量突破5000萬TEU 有望蟬聯世界第一大貨櫃港

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
上海洋山港今年度貨櫃吞吐量在22日突破5,000萬個20呎標準貨櫃，成為全球首個突破5,000萬大關的貨櫃碼頭。（圖／取自界面新聞）
上海洋山港今年度貨櫃吞吐量在22日突破5,000萬個20呎標準貨櫃，成為全球首個突破5,000萬大關的貨櫃碼頭。（圖／取自界面新聞）

上海洋山港今年度貨櫃吞吐量在22日突破5,000萬個20呎標準貨櫃（或稱標箱，TEU），成為全球首個突破5,000萬大關的貨櫃碼頭，並有望連續第15年蟬聯世界第一大貨櫃港寶座。

綜合新華社、中新社報導，目前上海港擁有近350條國際航線，覆蓋全球200多個國家和地區的700多個港口。根據上海邊檢總站洋山邊檢站統計，今年以來，該站累計查驗入出境（港）國際航行船舶量已逾9,860艘次，較去年同期增長5%。

據報導，12月以來，上海港各碼頭始終處於高位運作狀態，船舶需排隊等候空泊位。離港船舶剛駛出泊位、進港船舶馬上進入同一泊位的「套泊」場面很常見。

洋山邊檢站執勤一隊副隊長魏榮春表示，12月以來日均查驗國際航行船舶數量為27艘次，較上月增長4.3%。受秋颱風和冷空氣疊加影響，11月部分船舶也延續到12月靠港，這種繁忙狀態可能持續到年底。預計下周，今年國際船靠泊總量就會突破1萬艘次，這將是洋山口岸運營以來的新紀錄。

事實上，上海港貨櫃吞吐量已連續14年位居世界第一。上海界面新聞指出，上海港的貨櫃吞吐量在2006年、2011年、2017年連番跨越2,000萬、3,000萬、4,000萬歷史雄關，如今已突破5,000萬歷史高峰。倘若將5,000萬個標準箱依次層層疊放，其高度相當於1萬4,600多座聖母峰（珠穆朗瑪峰）。

上港集團生產業務部副總經理楊焱濱分析，今年上海港貨櫃吞吐量的成長主要得益於外貿出口重箱、國際中轉箱、水水中轉量的持續成長。其中，「水水中轉」比例預計達60%，創歷史新高，意味著上海港的樞紐功能進一步提升。

所謂「水水中轉」是指進出口企業辦理完畢海關轉關手續後，貨物通過支線船舶在兩個港口之間運輸的行為。近年來，上海港與長三角乃至長江經濟帶沿線港口合作，即可達成「一單到底」的運輸模式，免去在多個港口間重複進行申報手續。

按去年排名，全球前十大港口有六個在中國大陸，上海港排名第一，寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港依據排在第三至第六名，天津港則排在第八位。而去年排名世界第二大港口的「新加坡港」在今年上半年的吞吐量為2,025萬標箱。

上海 碼頭 航線 貨櫃

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