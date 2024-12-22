快訊

熱帶低壓生成！24小時內恐成帕布颱風 氣象署曝影響

大彎北段商業區被當大直豪宅賣 代銷露餡建商判賠百萬

德勤中國：2024年中國A股新股融資規模下跌81%

中央社／ 台北22日電

德勤中國日前發表報告，指直至2024年底，中國A股市場將會有101支新股融資人民幣680億元（約新台幣3041億元），相對2023年的3563億元融資規模，新股數量減少68%，融資規模縮小81%。

中國媒體華夏時報21日報導，德勤中國日前發布「中國內地及香港新股市場2024年回顧與2025年前景展望」，作出上述分析。

德勤資本市場服務部的分析數據顯示，從全球資本市場看，以新股融資總額計算，印度國家證券交易所將成為2024年全球最大的上市地。

那斯達克和紐約證券交易所分別取得第2和第3位。中國大陸家電集團、飲料公司、綜合物流服務公司等上市項目令香港交易所穩守第4位。

由於有一家地鐵營運商上市，令東京證券交易所躍升至第5位。上海證券交易所和深圳證券交易所則分列第6位和第8位。

綜觀2024年滬深北3大交易所的IPO融資排名，上海證券交易所的融資金額約為335億元，深圳證券交易所約為300億元，北京證券交易所約為45億元。2024年創業板的新股數量為38支，融資金額達到226億元。

德勤中國資本市場服務部A股上市業務華東區主管合夥人趙海舟表示，由於中國政府對整個資本市場監管更嚴密，以及包括國務院新「國九條」在內的資本市場一系列政策措施落實生效，2024年A股市場的新股發行活動顯著落後於2023年。

趙海舟表示，預計2025年A股上市的新股發行數量及融資規模均會穩中有增。

有上海資深財經評論人士表示，IPO融資企業數量和金額下降，對資本市場並非壞事，可以看出管理層促進資本市場向高品質發展的決心，就是支持真正的好企業上市，而非讓有融資需求的企業都能IPO。從這方面來看，未來A股市場也將改變過去「重融資而輕投資」的格局，雖然這一過程會比較漫長。

興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，2025年中國股市有望「震盪向上」，牛市格局將進一步深化，高點大概在下半年。2024年提振股市的政策組合拳顯著提升了A股的股東回報，2025年社會財富向A股的再配置將漸入佳境。截至今年12月9日，2024年年初至今A股的分紅和回購金額大約2兆，顯著超過IPO、再融資和股東減持金額總計約2000億元。

興業證券又在報告中指出，2025年A股、港股和美股均值得關注，其中A股的指數表現將優於港股，而港股更適合深度價值投資。長期價值投資可關注美股，對於活躍資金則需要更多地關注A股。

IPO 上海 資本市場

延伸閱讀

蔣萬安遭疑雙城沒圍國旗圍巾 北市府：上海朋友都看到了

敏盛攜手上海禾新醫院策略合作 跨域擴大醫療服務內容

北京預告貨幣寬鬆 港股黑翻紅 重返2萬大關

H2U永悅健康醫療科技展亮相數位健康平台，串連健康生態圈，啟動IPO計畫

相關新聞

陸傳統晶片可能逆襲？美中晶片戰蔓延 成熟製程恐淪新戰場

華爾街日報報導，隨著華府和北京的晶片戰爭不斷升級，美國在先進類型晶片方面占據明顯優勢，但中國在更廣泛應用於手機、汽車和家...

關稅威脅逼近！大陸經濟最後成長引擎明年恐熄火

在內需與房地產投資低迷下，出口成了今年驅動大陸經濟成長的主要引擎，然而經濟學家警告，由於美國總統當選人川普的關稅政策，大...

長鑫存儲報捷 傳量產DDR5 追趕三星、SK海力士速度加快

外傳大陸動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片大廠長鑫存儲（CXMT）成功量產DDR5記憶體晶片，良率達80%左右。已有多家...

百度調整策略 力挽蘋果大單

蘋果在大陸的AI合作方可能生變。日前傳出蘋果正與騰訊和字節跳動商談將兩家公司的AI模型整合到在大陸銷售的iPhone中。...

京東拿下消金巨頭65%股權

大陸電商巨頭京東拿下昔日消金巨頭捷信消費金融有限公司（捷信消金）65%股權，補齊牌照的不足。根據天津銀行發布消息，該行將...

美推「國貨國運」 衝擊陸海運鏈

美國參眾兩院議員近日向國會提交「美國船舶法案」（SHIPS for America Act），希望「國貨國運」振興美國造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。