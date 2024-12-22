偷渡晶片給華為 陸算能科技傳列黑名單

路透社援引消息人士報導稱，美國政府計畫將比特幣挖礦設備供應商比特大陸（Bitmain）子公司廈門算能科技（Sophgo）列入商務部的實體清單，理由是其充當其他被禁企業（華為）間接獲取台積電產能的角色。

台積電今年十月發現其代工生產的一款晶片被用於華為昇騰九一○人工智慧晶片後，就立即停止向涉案的中國大陸晶片設計公司算能科技供貨。

英國金融時報此前報導，在美國向台積電下達禁令下，未來若為大陸客戶生產此類先進人工智慧晶片，就必須通過有美國參與的審核批准程序。

與此同時，市場傳聞美國近日將公布新的AI出口管制，涉及兩方面，一是對七奈米晶片代工實施許可要求。二是為GPU設定全球出口限制，未來非盟國可能僅經驗證的最終用戶（VEU）白名單企業可以採購。