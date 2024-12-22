貿易禁令全撤 澳洲活龍蝦可銷陸

澳洲政府廿日表示，中國大陸已取消對澳洲活龍蝦的進口限制，象徵中國對澳洲實施長達四年的各類貿易限制已全部撤銷。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，由於其政府採取了深思熟慮、耐心和精準的做法，澳洲出口價值「約兩百億澳元（約合新台幣四○八○億元）的貿易障礙已被消除」。

美國華爾街日報稱，這代表中澳關係繼續趨於穩定。

澳洲政府的聲明稱，這項公告為澳洲出口商再次向這個重要市場供應世界上最好的龍蝦打開了大門。恢復對中國的活龍蝦出口預計將帶來巨大的經濟效益，並為該地區的漁業社區帶來就業保障。

艾班尼斯政府二○二二年上台後，澳洲向中國大陸出口葡萄酒、大麥、煤炭、棉花、原木、燕麥乾草、銅礦石和精礦以及紅肉等一系列產品的禁令一一被解除，活龍蝦是其中最後一項。

據法新社報導，澳洲貿易暨旅遊部長法瑞爾（Don Farrell）說，這對澳洲龍蝦產業和中國消費者來說都是個「極好的結果」。「中國消費者將能在歡度農曆新年期間品嘗到美味的澳洲活龍蝦。與我們最大的貿易夥伴建立建設性關係，讓中國消費者購買澳洲的頂級出口產品，符合澳洲的國家利益。」

大陸商務部新聞發言人何亞東在本月初例行記者會上被問及澳洲活龍蝦何時能恢復出口中國時表示，中澳雙方主管部門近期已在進行技術溝通，以解決澳洲龍蝦輸華檢驗檢疫問題。希望雙方繼續堅持互相尊重，互利合作，妥善解決好各自經貿關切。

過去十五年，中國大陸一直是澳洲最大貿易夥伴。但此前在前總理莫里森（Scott Morrison）任內，因其呼籲對新冠病毒疫情爆發進行全球調查、禁止華為參與澳洲五Ｇ網路建設，又積極參與美國主導的「四方安全對話」（Quad），導致兩國關係跌入低谷，北京因此陸續對澳洲祭出貿易報復措施。

二○二○年十月，大陸海關開始要求對來自澳洲的龍蝦進行金屬物質檢測，此後四年，兩國活龍蝦貿易一直處於停滯狀態。澳洲媒體SBS報導，此前，澳洲百分之九十四的龍蝦都出口到中國。美聯社稱，這為澳洲出口商每年造成超過兩百億澳元的損失。