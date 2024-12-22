傳扮華為白手套 廈門算能列美黑名單

據路透社援引消息人士的話報導稱，美國政府計畫將比特幣挖礦設備供應商比特大陸（Bitmain）子公司廈門算能科技，列入美國商務部的實體清單，理由是認為其充當其他被禁企業（華為）間接獲取台積電（2330）產能的角色。

台積電今年10月發現其代工生產的一款晶片被用於華為的昇騰910B人工智慧晶片後，就立即停止向涉案的中國大陸晶片設計公司算能科技供貨。

英國《金融時報》此前報導說，在美國向台積電下達禁令下，台積電從今年11月11日起停止向中國大陸客戶提供7奈米或以下的先進製程晶片代工服務，未來若為中國大陸客戶生產此類先進人工智慧晶片，就必須通過有美國參與的審核批准程序。

對於算能科技來說，被列入實體清單就意味著它可能將無法再獲得海外的晶圓代工服務，同時其所需求的美系EDA工具的獲取也將受限。

與此同時，市場傳聞，美國或將在近日公布一項新的AI出口管制更新，據悉可能涉及兩方面內容，一是對7奈米晶片的代工實施許可要求。二是為GPU設定全球出口限制，未來非盟友國家可能僅經驗證的最終用戶（VEU）白名單企業可以採購。

拜登政府據傳已致函台積電和三星電子等主要晶片製造商，告知它們關於一些限制措施的內容。這些信函稱，這些公司需要申請許可證，才能將使用先進晶片製造技術製造或符合其他標準的晶片轉讓給中國。

知情人士表示，這些標準包括尺寸和電晶體數量限制，以及任何表明這些晶片將用於訓練人工智慧模型的跡象。