中國商飛C939 叫陣波音777

中國商飛公司副總經理魏應彪近日在哈爾濱國際航空樞紐建設大會揭露，大陸正在預研比C929更大的民航飛機C939。另外，中國商飛還在布局下一代飛機，包括電能、氫能、混合能源和永續航空燃料等。

第一財經報導，C929的設計載客約400人，滿載時航程可達12,000公里。而C939載客量比C929略多，但航程則可超過13,000公里。大陸希望C939可以和波音777和空巴A350競爭民航市場。

魏應彪表示，2024年陸產C919和C909飛機新增330架訂單，交付近50架，創歷史新高；國產大飛機C919自2023年5月28日投入商業運營以來，累計承運旅客突破100萬人次，累計開通15條航線，通航十座城市。

中國商飛C909即是ARJ21中短程渦扇支線民航飛機。可載客約80人，滿載航程約2,200公里；中國商飛C919大型客機是中國大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。座級158-192座，航程4,075-5,555公里。