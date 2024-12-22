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京東拿下消金巨頭65%股權

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸電商巨頭京東拿下昔日消金巨頭捷信消費金融有限公司（捷信消金）65%股權，補齊牌照的不足。根據天津銀行發布消息，該行將與京東旗下兩家公司、外貿信託等參與捷信消金重組。重組完成後，京東持股比例將達65%，成為捷信消金控股股東。

根據《中國基金報》報導，在網路巨頭的金融牌照爭奪戰中，京東與阿里、騰訊甚至與美團相比，都已經明顯落後，僅依靠小貸牌照的京東金融板塊，已經顯得捉襟見肘。

註冊資本人民幣50億的捷信消金公司，極具業務契合度的商業模式，這塊金融牌照對京東的重要性不言而喻。從註冊資本看，京東為拿下這張牌照掏出人民幣32.5億元（約新台幣145億元）。

捷信消金成立於2010年，是首批四家消費金融試點公司之一，也是大陸唯一一家外商獨資的消費金融公司。公司註冊地位於天津市，在全大陸範圍內開展個人消費信貸業務。

成立初期，捷信消金發展迅速，並在2019年成為業內首家資產規模突破人民幣千億元的消費金融公司。不過此後公司業績出現下滑，控股股東方在2022年就透露出將其「易主」的計畫，市場也曾先後傳出多家意向投資機構的消息，但最終都未被證實。

近年來，隨著監管政策持續收緊，准入門檻不斷提高的同時，消費金融牌照的「含金量」也在上升。

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