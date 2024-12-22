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長鑫存儲報捷 傳量產DDR5 追趕三星、SK海力士速度加快

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
外傳DRAM大廠長鑫存儲（CXMT）成功量產DDR5記憶體晶片，良率達80%左右。（圖取自長鑫存儲官網）
外傳DRAM大廠長鑫存儲（CXMT）成功量產DDR5記憶體晶片，良率達80%左右。（圖取自長鑫存儲官網）

外傳大陸動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片大廠長鑫存儲（CXMT）成功量產DDR5記憶體晶片，良率達80%左右。已有多家廠商開始銷售採用其DDR5晶片的DRAM模組，這似乎代表長鑫存儲追趕龍頭DRAM廠商的速度正在加快。

南韓科技媒體《ZDNet Korea》報導，目前只有三星、SK海力士、美光等少數DRAM廠商能夠生產DDR5晶片。

一位半導體行業相關人士表示，「長鑫存儲最近已經開始生產DDR5，正在與客戶接洽，所公布的良品率在80%左右。」考慮到南韓企業的良率達到80%到90%，這代表長鑫存儲量產製程技術也提升到不錯水準。

報導稱，大陸金百達（King Bank）、光威（Gloway）等模組品牌廠商，已開始透過線上電子商務平台，銷售標註為「國產DDR5」的32GB DDR5 DRAM模組，雖然並未說明DRR5晶片的來源，但業界認為這些產品的DDR5晶片是由長鑫存儲生產。

長鑫存儲小檔案 圖／經濟日報提供
長鑫存儲小檔案 圖／經濟日報提供

科技研究公司TechInsights高級技術研究員崔正東（Jeongdong Choi）表示，雖然長鑫存儲尚未正式向外界透露開發DDR5的計畫，但DDR5的開發是使用G3製程（線寬 17.5 奈米）進行。「DDR4已經作為 G1（22奈米） 商業化，LPDDR4X 正在基於G1和G3 生產。」

長鑫存儲曾於2023年11月28日在官網宣布，推出LPDDR5系列DRAM產品，正式進軍移動終端市場，並成功完成了與小米、傳音等大陸國產手機品牌機型的上機驗證。

《朝鮮日報》報導，雖然大陸花了六年，才趕上南韓生產DDR4的技術水平，但長鑫存儲轉型至DDR5的時間卻僅落後南韓四年。這凸顯大陸記憶體技術的快速進展，勢必會對三星、SK海力士構成嚴重威脅，尤其是在大陸市場。

專家認為，長鑫存儲DDR5的效能依舊落後三星、SK海力士。南韓業者運用極紫外光（EUV）微影技術來蝕刻更精細的電路，能降低耗電、提高儲存容量。

相較之下，受到美國出口禁令箝制，大陸企業無法購得EUV設備，只能仰賴較為老舊的儀器。一名業界內部人表示，長鑫存儲生產DDR5的設備，應該較老舊，至今還無法大規模量產。

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