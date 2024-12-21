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關稅威脅逼近！大陸經濟最後成長引擎明年恐熄火

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在內需與房地產投資低迷下，出口成了今年驅動大陸經濟成長的主要引擎，然而經濟學家警告，由於美國總統當選人川普的關稅政策，大陸明年的出口成長可能放緩，甚至萎縮。路透
在內需與房地產投資低迷下，出口成了今年驅動大陸經濟成長的主要引擎，然而經濟學家警告，由於美國總統當選人川普的關稅政策，大陸明年的出口成長可能放緩，甚至萎縮。路透

在內需與房地產投資低迷下，出口成了今年驅動大陸經濟成長的主要引擎，然而經濟學家警告，由於美國總統當選人川普的關稅政策，大陸明年的出口成長可能放緩，甚至萎縮。

英國金融時報報導，以美元計價，今年前11個月，大陸出口年增5.4％至3.2兆美元，在房市長期低迷、大陸當局竭力恢復信心之際，出口提振了整體的GDP成長。

然而經濟學家廣泛預期，由於川普的關稅政策，明年大陸的GDP成長將放緩。摩根士丹利首席經濟學家邢自強說:「出口是2024年經濟成長的重要部分，但該貢獻肯定會收窄。」

川普上月揚言，就任後將對大陸進口商品加徵10％關稅。高盛預測，以美元計算，此舉明年將使大陸的出口下滑0.9％。凱投宏觀也預測將全面下滑，而瑞銀與野村則預期，大陸出口將0成長。

其他包括摩根士丹利與荷蘭國際集團（ING）等其他銀行仍預測，大陸出口仍成長，但增速較2024年放緩許多。

調查公司FocusEconomics近期公布調查顯示，經濟學家預估2025年中國商品出口僅增2％，遠低於1個月前預測的3.9％成長幅度

出口成長放緩的時機正值大陸經濟的關鍵時刻。大陸國家主席習近平在上周舉行的中共中央經濟工作會議上，將重點轉向內需，再度顯示提振成長的急迫性。近日的經濟數據顯示，大陸的零售銷售意外疲軟，增添決策者的壓力。

摩根士丹利的邢自強警告，放緩的出口成長，將使大陸的通縮問題更加嚴峻。

野村首席中國經濟學家陸挺表示，美國的高關稅可能從2025年中旬開始，衝擊大陸的出口，並預期第4季的提前出貨也將影響成長。若無關稅障礙，他預測大陸的出口成長達4％至5％。

凱投宏觀首席中國經濟學家普里查德（（Julian Evans-Pritchard）指出，大規模的關稅措施將至第2季才推出，在此之前，大陸的出口將維持穩健，但在2026年將大幅下降3.5％。

川普 摩根

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