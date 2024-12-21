關稅協商尚未明朗 陸駐歐盟使團：避免打貿易戰對雙方都有利

中歐關稅協商尚未明朗，今年9月剛上任的中國大陸駐歐盟使團團長蔡潤於當地時間20日，在歐洲媒體發表署名文章，喊話中國願和包括歐方在內的國際社會分享發展機會與發展紅利，希望雙方透過對話協商妥善處理經貿摩擦，避免打貿易戰，「這對雙方都有利，對世界也有利」。

蔡潤曾任中國大陸駐以色列大使，在陸駐歐盟使團前團長傅聰4月離任後，據中國大陸駐歐盟使團官網，蔡潤9月底正式履新，11月中旬向歐洲理事會主席米歇爾遞交國書。期間，經歷歐盟成員國表決通過對大陸電動車加徵最高35.3%關稅，大陸對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施反制，和中歐就價格承諾方案在布魯塞爾、北京進行多輪磋商。

據《歐洲新聞台》，蔡潤發布署名文章表示，近日，中國召開中央經濟工作會議，釋放出一系列重要訊號，中國經濟將經歷新的發展，長期好轉的基本面沒有改變，也將為中歐合作帶來新機會。

蔡潤說，中國願與包括歐方在內的國際社會分享發展機會，今年來，已全面取消製造業領域外資准入限制措施，對包括24個歐盟國家在內的38個國家實施、優化單方面免簽政策等，和中國將繼續主動對接國際高標準經貿規則。

因此，蔡潤在文章中強調，中歐雙方沒有根本利害衝突，共識遠大於分歧，合作遠大於競爭，是夥伴而不是對手。

他說，中歐經貿等領域的務實合作優勢互補、互利共贏，中方希望雙方透過對話協商妥善處理經貿摩擦，避免打貿易戰，這對雙方都有利，對世界也有利。

就中歐協商進展，上月底路透報導曾引述歐洲議會貿易委員會主席朗格表示，「中國可能承諾以設定最低價格門檻在歐盟銷售電動汽車」，但美國之音報導也引述一名歐盟官員稱，雙方「並沒有接近達成協議」。因此，近期大陸外交官多次就此表態，中國大陸駐英大使鄭澤光本月初在一場中英投資者論壇上說，中歐應堅持夥伴關係定位，抵制單邊主義、保護主義。