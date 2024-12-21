預期有力寬鬆政策 陸一年國債殖利率下探至09年新低

大陸國債殖利率近期不斷下探，1年期國債殖利率更在20日跌至1%，為2009年來的首次。對於債券市場火爆、殖利率快速下行，大陸央行屢屢提示風險。有分析認為，大陸已經全面進入超低利率時代。

大陸債市20日全面上漲，券商中國引述的數據顯示，1年期國債收益率跌至1%，為2009年來首次；10年期國債收益率盤中下破1.7關口；30年期國債收益率則又來到此前的極限低位1.95%。

東方金誠研究發展部門執行總監馮琳指出，中央政治局會議時隔14年將貨幣政策基調由「穩健」轉為「適度寬鬆」，並表示「適時降準降息，保持流動性充裕」，大幅增強市場對寬鬆的預期，加上11月通帳、貿易、金融數據顯示基本面尚未明顯好轉，債市多頭情緒持續高漲，10年期國債收益率不斷下行，屢創新低。

彭博報導，瑞穗銀行駐香港首席亞洲外匯策略師Ken Cheung表示，目前債券的上漲反映了在適度寬鬆的政策和優質固定收益資產短缺的情況下，人們普遍預期大陸央行明年將採取強有力的寬鬆政策，此類事態發展可能會加劇人們對中美貨幣政策分歧的擔憂，並加大人民幣貶值壓力。

券商中國報導，有債券市場從業人士表示，債市上漲趨勢很明顯，機構資金持續進入，從交易上來看，短期雖然有震盪，但是整體趨勢還是會向下；但也有市場人士表示，做多慣性下，債市或仍將偏強震盪，但收益率快速下行後，繼續追漲的性價比不高，債市震盪或將加劇。

大陸監管機構對此也保持了警惕。18日上午，大陸央行約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，提出了一些要求，主要包括要密切關注自身利率風險等風險狀況，提高投研能力，加強債券投資穩健性；依法合規開展投資交易，央行近期已經嚴厲查處了一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失等違規行為的機構，同時正在全面摸排違規行為線索，後續將保持常態化的執法檢查，對債券市場違法違規行為零容忍。