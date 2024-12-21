瞄準經濟不景氣 NITORI赴香港開設海外最大旗艦店

來自北海道的家具公司NITORI於19日在香港開設日本以外最大規模的全球旗艦店。NITORI將大陸經濟放緩導致消費者重視價格的消費環境視為機遇，正在加速開店，這家全球旗艦店是該公司在香港開設的第三家門市。

日經中文網報導，這家全球旗艦店位於香港灣仔，NITORI控股社長白井俊之在開業典禮上強調「這是海外最大規模的賣場」。該門市面積約4,600平方公尺，銷售傢具和雜貨等商品，並銷售其他門市沒有的限定商品。

NITORI目前在全球有超過1000家門市，不過是於2023年9月才進軍香港，開設第一家門市，NITORI認為，香港的成功將成為提升海外品牌力和加速開店的關鍵。

由於大陸和香港的房地產市場低迷，導致整體經濟放緩，消費者重視商品性價比的趨勢增強。NITORI將充分利用通過追求性價比在日本經濟低迷期持續增長的經驗，加速開店。白井俊之此前表示，若能讓大陸消費者理解品質、功能與價格平衡的優點，反而會有機會在大陸拓展業務。該公司也計劃採取降低戰略商品價格等方式，彰顯性價比優勢。

NITORI甫於11月底在上海開設在大陸的第105家門市，白井俊之當時表示，公司計劃在2024財年（截至2025年3月）將大陸門市增加至144家，比上一個財年增加5成，其對於大陸門市的中長期規劃為保持每年增加2成門市的速度。