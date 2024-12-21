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中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（圖／取自百度）
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（圖／取自百度）

中國商飛公司副總經理魏應彪19日在哈爾濱國際航空樞紐建設大會揭露，大陸正在預研比C929更大的民航飛機C939。另外，中國商飛還在布局下一代飛機，包括電能、氫能、混合能源和永續航空燃料等。

第一財經報導，C929的設計載客約400人，滿載時航程可達12000公里。而C939載客量比C929略多，但航程則可超過13000公里。大陸希望C939可以和波音777和空客A350競爭民航市場。

魏應彪表示，2024年陸產C919和C909飛機新增330架訂單，交付近50架，創歷史新高；國產大飛機C919自2023年5月28日投入商業運營以來，累計承運旅客突破100萬人次，累計開通15條航線，通航10座城市。

中國商飛C909即是ARJ21中短程渦扇支線民航飛機。可載客約80人，滿載航程約2200公里；中國商飛C919大型客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。座級158-192座，航程4075-5555公里，專為中短程的航線設計，可滿足航空公司對不同航線的運營需求。

C929是中國商飛研製的首款大型遠程寬體飛機，該款機型尚處於初步設計和供應商的選擇工作中。上月的珠海航展，中國國航與中國商飛簽署C929客機首個用戶框架協議，意向成為C929客機的全球首個用戶。

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