中國救市陸股大漲 美媒：外資大舉出脫如同提款機

中國9月下旬推出一系列增量救市措施後，陸股一度大漲。但官方統計，11月陸股出現457億美元（約新台幣1.5兆元）的外資淨流出，創單月歷史新高；10至11月流出總額更達715億美元。有法人形容，救市措施成了外資的「提款機」。

美國之音（VOA）中文網報導，根據中國國家外匯管理局16日發布數據，中國11月跨境證券投資匯入1889億美元，匯出2346億美元。兩相抵消後，形同流出457億美元。

根據報導，457億美元的數字，已創下中國證券史上單月資金流出新高，也遠高於10月淨流出的258億美元。以此計算，在中國官方9月24日宣布一系列增量救市措施後，10至11月的淨流出總額即達715億美元。

報導指出，若計算今年1至11月中國的跨境證券投資總額，淨流出金額則為473億美元。以此計算，顯示1至9月外資對陸股累計呈現買入狀態。

香港一名美國大型私人銀行莫姓基金經理人透露，陸股經歷了近3年的空頭行情，外資法人本已持續撤出。但自今年9月以來，中國人民銀行與財政部等部門陸續推出一系列積極救市措施，推動陸股迅速反彈，吸引了一波外資入場短線操作。

莫姓經理人指出，這些外資法人很快地賺到10%至20%後，資金又快速撤出。也就是說，陸股這一波由增量救市措施帶動的多頭行情，似乎成了外資趁勢獲利了結的「提款機」。

他表示，在獲利了結後，這些外資法人對中國經濟前景普遍感到悲觀，且不認為官方推出的寬鬆貨幣或擴大財政支出能拉抬實體經濟，或是能刺激內需帶動經濟內循環，尤其是推出這麼多財政政策後，卻沒有給出放水規模的具體數據，「大家還是會比較謹慎一點」。

莫姓經理人認為，外資對中國明年的經濟前景，主要是關注美國總統當選人川普（Donald Trump）的關稅政策對中國的殺傷力有多大？中國政府會不會放任美元兌人民幣匯率大貶到1比8以抵銷關稅衝擊？等到這些因素確認後，外資的動向才會明朗化。

莫姓經理人並透露，他的客戶都是中國企業負責人或高階主管，其中包括市值跌了8、9成的網路科技企業，這些人的財富來源多是自家公司的股價。而這些中國高淨值富人階級對中國經濟的看法更悲觀，也沒有因為官方推出一系列救市措施而轉為樂觀。

藍濤亞洲總裁黃齊元指出，中國的經濟病灶（問題領域）較深，日前推出的這套增量政策組合拳，看來僅有曇花一現的效果，尤其資金放水規模不夠，加上年底耶誕節休假效應，外資熱錢目前不僅出場，還可能持續減碼或觀望到川普上台後。

但博威環球證券（Blackwell Global Securities）首席金融分析師聶振邦認為，「低買高賣」是股市獲利的不二法則，不應過度解讀為外資的投資信心低弱或對中國經濟悲觀。且陸股11月成交量比10月放大，因此斷言外資大量流出陸股或投資前景不佳，理由並不充分。