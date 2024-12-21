快訊

小老虎太愛吃「變超胖瓦斯桶」遭飼育員放生 同伴繞過排擠牠低頭哭了

冬天一直有尿意好困擾！醫師曝超過這次數為「頻尿」6招能有效改善

王世堅推她當「最美財政部長」！賈永婕甜笑親口給答案了

中國救市陸股大漲 美媒：外資大舉出脫如同提款機

中央社／ 北京21日電

中國9月下旬推出一系列增量救市措施後，陸股一度大漲。但官方統計，11月陸股出現457億美元（約新台幣1.5兆元）的外資淨流出，創單月歷史新高；10至11月流出總額更達715億美元。有法人形容，救市措施成了外資的「提款機」。

美國之音（VOA）中文網報導，根據中國國家外匯管理局16日發布數據，中國11月跨境證券投資匯入1889億美元，匯出2346億美元。兩相抵消後，形同流出457億美元。

根據報導，457億美元的數字，已創下中國證券史上單月資金流出新高，也遠高於10月淨流出的258億美元。以此計算，在中國官方9月24日宣布一系列增量救市措施後，10至11月的淨流出總額即達715億美元。

報導指出，若計算今年1至11月中國的跨境證券投資總額，淨流出金額則為473億美元。以此計算，顯示1至9月外資對陸股累計呈現買入狀態。

香港一名美國大型私人銀行莫姓基金經理人透露，陸股經歷了近3年的空頭行情，外資法人本已持續撤出。但自今年9月以來，中國人民銀行與財政部等部門陸續推出一系列積極救市措施，推動陸股迅速反彈，吸引了一波外資入場短線操作。

莫姓經理人指出，這些外資法人很快地賺到10%至20%後，資金又快速撤出。也就是說，陸股這一波由增量救市措施帶動的多頭行情，似乎成了外資趁勢獲利了結的「提款機」。

他表示，在獲利了結後，這些外資法人對中國經濟前景普遍感到悲觀，且不認為官方推出的寬鬆貨幣或擴大財政支出能拉抬實體經濟，或是能刺激內需帶動經濟內循環，尤其是推出這麼多財政政策後，卻沒有給出放水規模的具體數據，「大家還是會比較謹慎一點」。

莫姓經理人認為，外資對中國明年的經濟前景，主要是關注美國總統當選人川普（Donald Trump）的關稅政策對中國的殺傷力有多大？中國政府會不會放任美元兌人民幣匯率大貶到1比8以抵銷關稅衝擊？等到這些因素確認後，外資的動向才會明朗化。

莫姓經理人並透露，他的客戶都是中國企業負責人或高階主管，其中包括市值跌了8、9成的網路科技企業，這些人的財富來源多是自家公司的股價。而這些中國高淨值富人階級對中國經濟的看法更悲觀，也沒有因為官方推出一系列救市措施而轉為樂觀。

藍濤亞洲總裁黃齊元指出，中國的經濟病灶（問題領域）較深，日前推出的這套增量政策組合拳，看來僅有曇花一現的效果，尤其資金放水規模不夠，加上年底耶誕節休假效應，外資熱錢目前不僅出場，還可能持續減碼或觀望到川普上台後。

但博威環球證券（Blackwell Global Securities）首席金融分析師聶振邦認為，「低買高賣」是股市獲利的不二法則，不應過度解讀為外資的投資信心低弱或對中國經濟悲觀。且陸股11月成交量比10月放大，因此斷言外資大量流出陸股或投資前景不佳，理由並不充分。

外資 實體經濟 陸股

延伸閱讀

立法院三讀通過財劃法 財政部： 衝擊中央財政、深表遺憾

美媒：輝達AI晶片如何流入中國 美國商務部要求調查

金融業瘋搶國債 美媒：足見中國經濟蕭條政策失信

遭爆將下屬企業當「提款機」 內蒙古官員涉貪133億元被處死

相關新聞

被發現下單台積電晶片供應華為 路透：廈門算能將被美列入黑名單

據路透社，知情人士透露，拜登政府計劃將一家中國公司列入黑名單，該公司的台積電製造的晶片被非法整合到華為人工智慧處理器中。...

瞄準經濟不景氣 NITORI赴香港開設海外最大旗艦店

來自北海道的家具公司NITORI於19日在香港開設日本以外最大規模的全球旗艦店。NITORI將大陸經濟放緩導致消費者重視...

訪港人次超越疫前 前11月破4000萬 印度、俄遊客飆升

香港旅遊發展局20日公布，11月初步訪港旅客數字為356.8萬人次，按年升8%，其中非內地旅客量達101萬人次，按年升1...

國際金融機構在大陸發展 挑戰日益艱難

國際金融機構的大陸業務正在變得日益艱難，除了因房地產危機令很多有錢人的財富嚴重縮水，另外一些人將其財富轉移至日本或新加坡...

稱拍照恐成洩密源頭 陸國安部發文提出四點注意

大陸國家安全部21日在微信公眾號發文指出，拍照時稍有不慎就可能成為洩密源頭。像是照片的原始數據可能紀錄到寫有具體經緯度的...

陸咖啡內捲戰引爆倒閉潮 9.9元人民幣已成天花板價

今天中國大陸各行各業到底有多捲？從一杯咖啡或許就能一窺究竟。目前咖啡期貨價格已漲至近47年來的高點—每磅348美分，比年初幾乎翻倍。但人民幣9.9元（約新台幣45元）卻儼然已成為大陸咖啡的「天花板價」，並且正將大批連鎖精品咖啡店打得潰不成軍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。