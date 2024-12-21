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中國內需不振 專家：消費投資為拉抬經濟重點

中央社／ 台北21日電

專家推估，中國內需不振問題延續到明年，消費需求不足狀況為主要痛點；大力提振消費、提高投資效益為明年度拉抬經濟重點任務，提振消費則以拉升民眾的消費能力為重點。

中國國家統計局官方統計數據顯示，中國消費者物價指數（CPI）11月年增率0.2%，持續呈現疲弱態勢，顯示內需不振、需求不足問題持續蔓延。中國CPI年增率連續數個月維持微幅成長，9月、10月年增率分別僅0.4%、0.3%。

中國國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長劉濤於20日央視新聞表示，中國整體經濟處於往好的方向發展的過程中，不過總需求尚有不足的問題，尤其是在消費需求不足部分，明年拉抬經濟任務首重提振消費。

劉濤指出，中央經濟工作會議將「大力提振消費、提高投資效益、全方位擴大國內需求」列為首要任務，這是根據目前宏觀經濟情勢所提出來的；其中最大亮點為提出實施提振消費的專項行動，可以發揮消費對於經濟發展的基礎性作用。

劉濤提到，明年實施的提振消費專項行動，首先以提升消費能力為重點，包括增加就業機會、適當提高退休人員基本養老金、提高城鄉居民基礎養老金等多管道提高居民收入；還要有多元化消費場景、優化消費環境，進而激發消費意願。

「必須注重發揮政府投資對於整個投資的牽引和撬動作用」，劉濤認為，中國的投資空間與潛力依然很大，明年應該進一步加強擴大有效益的投資，激發投資活力，尤其必須注重政府投資所發揮的作用。

劉濤強調，政府投資可以帶動社會資本投資，政府同時也要試圖激發民間投資的活力，例如推動重點領域投資、擴大制度型開放，藉此增強對外資的吸引力。

經濟發展 養老金

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