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國際金融機構在大陸發展 挑戰日益艱難

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
德語媒體報導，國際金融機構的大陸業務正在變得日益艱難。（圖／取自百度）
德語媒體報導，國際金融機構的大陸業務正在變得日益艱難。（圖／取自百度）

國際金融機構的大陸業務正在變得日益艱難，除了因房地產危機令很多有錢人的財富嚴重縮水，另外一些人將其財富轉移至日本或新加坡等國，大陸政府對銀行業務的干預也越來越多。

德國之聲引述《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）報導指出，在共產黨和大陸國家領導人習近平的治理下，國際金融機構在大陸推動業務並不是一件容易的事情。除了持續低迷的經濟之外，明年初即將上台的美國總統川普，也為國際金融機構在大陸的業務帶來諸多不確定因素。

一位金融從業者近期接管瑞銀在香港的亞洲業務。他表示，這裡的人們能夠明顯感受到大陸經濟疲軟所造成的影響，除了大陸房地產危機之外，地方政府的債務問題以及消費熱情低迷，也令銀行家們一籌莫展。

此外，在大陸政治氛圍下，銀行高管的高收入或企業家們的巨額財富，早已引起大陸政府的不滿，而這一群體恰恰是國際金融機構理財業務的重要客戶。有鑒於此，相關金融機構如瑞銀集團不得不謹慎行事。

《新蘇黎世報》舉例，瑞銀集團今年7月聘用前中共總書記胡耀邦的孫女胡知鷙擔任瑞銀集團中國部總裁。報導稱，因其特殊的家庭背景，胡知鷙等中共高官後代在大陸有特殊地位，像是能聯絡政治最高層，這樣的特殊背景或許正是瑞銀集團求之不得的。

此外，大陸政府對銀行業務的干預越來越多。例如在今年夏天，大陸政府要求幾乎所有在大陸經營的外資銀行，對其高管的工資設置上限。政府表示必須禁止銀行高管薪酬瘋漲的現象。瑞銀集團也收到了相應指令。雖然最終並沒有被要求執行指令，然而這一事件也表明大陸的政治已變得無法預測。

債務 外資 房地產

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