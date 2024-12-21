稱拍照恐成洩密源頭 陸國安部發文提出四點注意

大陸國家安全部21日在微信公眾號發文指出，拍照時稍有不慎就可能成為洩密源頭。像是照片的原始數據可能紀錄到寫有具體經緯度的地理資訊；照片背景中涉密敏感區域、重大基礎設施、重要科研機構等，會被有心之人用來推斷出敏感區域的大致方位等關鍵資訊；有時還會不慎露出的文件報告、參數指標、設計圖紙等。

文章指出，為避免資訊洩露。應留意照片內容，避免暴露有關關鍵要素，像是某些可能暴露特定機構或設施的場景佈局，以及暴露個人工作單位的標誌物品等。如內容可能涉及國家秘密，絕對不能隨意拍攝和分享。

而為了確保安全，公開分享可能會有涉密內容的照片前，應進行脫敏脫密，使用專門的資訊刪除工具，或使用圖片編輯工具對照片進行裁剪、模糊、消除等處理，抹去照片中可能暴露的關鍵資訊。在一些涉密敏感點位拍攝照片時應關閉拍攝設備的位置服務，避免暴露具體地理資訊。

此外，在安裝手機的應用程式時，也要仔細查看應用的權限請求，對於不必要的權限申請要拒絕授權。定期檢查設備終端的應用權限設置，酌情開啟相簿權限、及時關閉不必要的權限，防範不良應用竊取資訊。

文章最後提到，涉密場所不拍攝，包括未經允許禁止在涉密區域、涉密場所拍攝照片。如果是因為工作需要拍攝，也應該提前依規審批，使用專門設備，安排專業人員陪同，並注意拍攝內容，避免擴大拍攝區域。