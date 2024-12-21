快訊

獨／「班班有鮮乳」蔣萬安不喊卡 要跟卓榮泰談配套

汽車高速衝撞德國耶誕市集影片曝！至少2死68傷 凶手竟是醫師

開箱影片／鐵三角ATH-CKS50TW2藍牙耳機超強續航 「只帶2顆」出門不怕沒電

被發現下單台積電晶片供應華為 路透：廈門算能將被美列入黑名單

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
廈門算能將被列入美國黑名單。圖為該公司展示其晶片應用於雲端的概念圖。圖／廈門算能官網
廈門算能將被列入美國黑名單。圖為該公司展示其晶片應用於雲端的概念圖。圖／廈門算能官網

據路透社，知情人士透露，拜登政府計劃將一家中國公司列入黑名單，該公司的台積電製造的晶片被非法整合到華為人工智慧處理器中。中國公司廈門算能（Sophgo） 因在華為Ascend 910B多晶片系統上發現的一款晶片與其從台積電訂購的晶片相符而引起關注。

報導稱，廈門算能是最新一家因幫助華為而受到美國懲罰的中國公司。本月，美國商務部將其他被視為華為影子網路一部分的公司加入了美國商務部的限制貿易名單中。

消息人士說，比特幣挖礦設備供應商比特大陸（ Bitmain ）的子公司廈門算能 正在被列入實體名單。該公司因違反美國國家安全和外交政策利益的活動而被列入名單。如此，各出口商將被禁止在沒有許可證的情況下向他們運送貨物和技術，而申請許可證也很可能會被拒絕。

對於此一訊息，美國商務部發言人拒絕置評。廈門算能也沒有立即回應置評請求。該公司在 10 月的聲明中表示，「從未與華為建立任何直接或間接的業務關係」。

根據路透社審視的招標信息，廈門算能是地方政府和中國電信等國有企業的供應商。招標訊息顯示，過去兩年，廈門算能 和比特大陸的人工智慧晶片已被中國國立大學購買，這些大學建構人工智慧工具，而警察局則希望升級其監控能力。

科技研究公司 TechInsights 在今年10月拆解了華為 910B，發現了台積電晶片，並通知了該晶片製造商，後者又通知了美國商務部。消息人士稱，在確定該晶片符合廈門算能的設計後，台積電暫停了向該公司發貨。台積電並表示，自2020年以來，該公司已不再向華為供貨。

台積電 廈門 拜登 美國 華為

延伸閱讀

算能科技買台積晶片出現在華為處理器 傳美將懲處

美促輝達調查產品流入大陸

稱台美半導體合作非零和遊戲…谷立言：晶片製造根留台灣

台積電明年3好1壞 外資陳慧明：建議台灣成熟製程整併

相關新聞

被發現下單台積電晶片供應華為 路透：廈門算能將被美列入黑名單

據路透社，知情人士透露，拜登政府計劃將一家中國公司列入黑名單，該公司的台積電製造的晶片被非法整合到華為人工智慧處理器中。...

禁評經濟？ 陸嚴管證券業者言論

大陸多地證監局陸續對券商等提出加強公開言論的管理的要求，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理...

12月LPR利率 按兵不動

2024年最後一期貸款市場報價利率（LPR）出爐，1年期LPR為3.10%，5年期以上LPR為3.60%，皆與前值保持一...

陸咖啡內捲戰引爆倒閉潮 9.9元人民幣已成天花板價

今天中國大陸各行各業到底有多捲？從一杯咖啡或許就能一窺究竟。目前咖啡期貨價格已漲至近47年來的高點—每磅348美分，比年初幾乎翻倍。但人民幣9.9元（約新台幣45元）卻儼然已成為大陸咖啡的「天花板價」，並且正將大批連鎖精品咖啡店打得潰不成軍。

美337調查 燒到聯想、戴爾

中國貿易救濟信息網顯示，美國國際貿易委員會（ITC）投票決定，對特定無線通訊設備及元件啟動「337調查」，涉及聯想、戴爾...

美高關稅開徵倒數計時 陸中儲糧購50萬噸美國黃豆

美國候總統當選人川普上任前夕，大陸央企中國儲備糧管理集團，傳出本周購買了近50萬噸美國黃豆。值得關注的是，大陸寧付較高價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。