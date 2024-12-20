美高關稅開徵倒數計時 陸中儲糧購50萬噸美國黃豆

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國候總統當選人川普上任前夕，大陸央企中國儲備糧管理集團，傳出本周購買了近50萬噸美國黃豆。。路透
美國候總統當選人川普上任前夕，大陸央企中國儲備糧管理集團，傳出本周購買了近50萬噸美國黃豆。。路透

美國候總統當選人川普上任前夕，大陸央企中國儲備糧管理集團，傳出本周購買了近50萬噸美國黃豆。值得關注的是，大陸寧付較高價格，購買美國黃豆作為國家糧食儲備，而不選擇價格較低的巴西黃豆。

路透引述兩名美國知情貿易商說，中儲糧集團採購的美國黃豆，將於明年3月和4月間出貨。

川普明年1月20日宣誓就職前，美國黃豆貿易商，正密切關注對大陸的銷售和貿易流動，他們擔心新一輪關稅戰將影響美國黃豆價格。

美國貿易商表示，中儲糧集團是大陸國營的穀物貿易商與戰略儲備管理者，這樣的訂購數量屬於相對少量。該公司通常一次採購數百萬公噸。

原物料交易員指出，這次中儲糧以黃豆基本報價單位約90美分的價格，買進芝加哥期貨交易所（CBOT）的三月期貨，以及用離岸價格（FOB）80美分來買五月期貨，這要比同期的巴西FOB整整高出80美分到1美元左右。

本周黃豆期貨價格跌至四年來最低，原因包括貿易緊張局勢、美國黃豆庫存居高不下，以及巴西黃豆創紀錄的豐收即將到來。

大陸是全球最大的黃豆買家，也是美國和巴西的重要市場，大陸進口的黃豆大多也來自這兩國。

把黃豆加工成動物飼料，或做成黃豆油的利潤並不豐厚，所以貿易商不願意進口，若日後川普要徵收高額關稅的話，中美貿易戰恐怕會愈演愈烈。所以趁著川普正式上任前，美國出口商也趕緊把黃豆送往大陸。

黃豆貿易商表示，若真的開徵高關稅的話，民間黃豆進口商可能影響比較大，因為黃豆會貴很多。不過，若是像中儲糧等有國營色彩的企業去進口的話，關稅有可能會被豁免。

美國農業部（USDA）統計，大陸最新一次採購，最晚在2025年夏天結束前出貨的黃豆數量，較前一年減少6%。至於大陸的黃豆進口預估量，只有稍微減少2.6%而已。

部分政治觀察家認為，大陸向美國買黃豆，應該是要跟美國政府中，即將就任的鷹派人士先遞交橄欖枝。芝加哥調研單位AgResource指出，如果大陸要對美國祭出綏靖政策（appeasement），黃豆採購數量應是好幾百萬噸才對。

舉例來說，2023年11月亞太經合會（APEC）的前一周，大陸曾大手筆買進美國黃豆約300萬噸，當時，大陸、台灣以及美國之間的三角關係，是那場會議中非常重要的議題。

川普 巴西 美國

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