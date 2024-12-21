禁評經濟？ 陸嚴管證券業者言論

大陸多地證監局陸續對券商等提出加強公開言論的管理的要求，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。

據證券時報報導，中國證券業協會要求，首席經濟學家在一定期限內多次因其個人不當言行引發聲譽風險事件，或產生嚴重不良影響的，公司應從重處理直至解聘。證券公司應督促首席經濟學家珍惜行業和個人聲譽。

日前有兩名經濟學者高善文和付鵬在內部演講中直指大陸國內經濟問題後，兩人的微信和短視頻平台等社交媒體帳號均被屏蔽。

這一監管要求可能與這兩起事件有關。

擔任安信證券首席經濟學家兼中國太平洋保險集團獨立董事的經濟學者高善文，十二月三日在一場有關明年投資策略的活動上發表演講時表示，疫情後出現違反常態現象，「中國社會上到處都是生機勃勃的老年人，死氣沉沉的青年人和生無可戀的中年人」。

他並認定中國的ＧＤＰ每年平均可能高估了三個百分點，在過去幾年累計的經濟總量的高估也許有十個百分點。

而另一在東北證券研究所擔任首席經濟學家的付鵬，則是十一月廿四日發表演說時表示，當今中國在有效需求不足、中產階級殞落下，官方救經濟措施已無法像二○○八年般奏效。

財新網引述消息人士稱，有券商研究所已在內部發文，加強對分析師的管理，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調研報是觀點的唯一標準，不要為博眼球說一些出格的話語，不要為了吸引顧客、附和熱點而放寬標準，不可存僥倖心理試探監管紅線。

規定也要求，禁止從業人員以任何方式向客戶提供上市公司研究紀要，相關紀要只能內部存檔或作為撰寫研報的素材。

此外，還要嚴格落實員工出席各類活動、會議、論壇、路演、研討等社會活動和發聲內容的事前審批要求，不得散布、傳播未經證實或是沒有合法來源的資料和信息。