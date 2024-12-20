美地產大亨 喊買TikTok

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸短影音平台TikTok明年1月將面臨在美「不賣就禁」法令，但是母公司字節跳動多次堅決表明不會出售。然而，彭博報導，美國地產大亨、美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊前老闆麥考特（Frank McCourt）透露計畫收購TikTok。

麥考特表示，自己和團隊已向60多位民選官員及決策者談及收購計畫，並已跟候任總統川普過渡團隊的很多人進行對話。川普曾多次表示希望避免TikTok遭到封殺，那意味需要安排買家。麥考特與川普因房地產業結識，麥考特表示彼此認識，但還沒有直接與川普談過競購事宜。

消息人士指，麥考特團隊甚至在招募潛在執行長人選，並與TikTok前營運總裁帕帕斯（Vanessa Pappas）接觸；他也陸續舉辦幾場籌款會議，想要吸引潛在銀行合作夥伴，因其身價或許還不足以收購TikTok。

麥考特相信其方案可以解決所有人的問題。他稱，「中國贏了，他們沒有出售算法；股東贏了，他們從美國平台獲得了些價值；用戶也顯然是贏家。

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