美337調查 燒到聯想、戴爾

中國貿易救濟信息網顯示，美國國際貿易委員會（ITC）投票決定，對特定無線通訊設備及元件啟動「337調查」，涉及聯想、戴爾、惠普。

337調查是ITC依據美國「1930年關稅法」第337節的有關規定，針對進口貿易中的智慧財產權侵權行為以及其他不公平競爭行為開展調查，裁決是否侵權及有必要採取救濟措施的一項準司法程序。

界面新聞報導，南韓國際半導體集團於2024年11月18日向ITC提出337立案調查申請，主張對美出口、在美進口和在美銷售的該產品，違反美國337條款，侵權美國註冊專利號10,575,262、9,271,308、10,111,227、10,616,919，請求ITC發出有限排除令、禁止令。

包括美國戴爾與其四川成都分公司、惠普、慧與科技、聯想集團與其美國分公司被列入調查名單。戴爾、惠普、聯想的產品被指控侵犯專利，可能會對在美國市場的銷售造成直接影響。如果ITC最終裁定侵權，將面臨禁令和經濟賠償，這將對企業的財務狀況和市場聲譽產生負面影響。

根據ITC規定，包括初步調查、聽證會和最終裁決階段。ITC將於立案後45天內確定調查結束期。除美國貿易代表基於政策原因否決的情況外， ITC在337案件中發布的救濟令自發布之日生效並於發布之日後的第60日起具有終局效力。

根據大陸商務部網站，近年來在資通訊技術領域關於337調查的聲音不斷，如高通對蘋果使用英特爾晶片的iPhone提起337調查；美國格芯就半導體設備及下游產品，對台積電、博通等企業提起337調查；而諾基亞就電腦、平板電腦及元件和模組對聯想提起337調查。