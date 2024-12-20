蘇州台協會長 搭合作平台

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導
蘇州台協會長、和成（中國）有限公司董事長邱士楷。 記者林宸誼／攝影
蘇州台協會長、和成（中國）有限公司董事長邱士楷。 記者林宸誼／攝影

蘇州台協會長、和成（中國）有限公司董事長邱士楷，去年11月接下第十任會長職務後，除了繼續協助台商轉型升級，也搭平台要帶著台商一起走進大陸市場。

剛辦完「台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會」的邱士楷感觸特別深：「我一開始擔任蘇州台協吳中區甪直鎮台商聯誼會會長時，走訪區內台商，發現中小台商發展過程中會遇到資金周轉期長、產品轉型升級需求問題，透過對接會可推動產業融合，也協助轉型升級。」

邱士楷小檔案
邱士楷小檔案

除了對接會，邱士楷更積極推動台商大講堂講座，以及不定時法律、財稅、AI課程。邱士楷指出，蘇州是台商集中的地方，且又聚集很多製造業，多數台商在中美貿易戰一開始時，就被客戶要求要到海外設廠，「如果不去的話訂單就會減單，但台商其實並未放棄在大陸的生產或營運基地。」

邱士楷認為，蘇州台商其實比許多當地民營企業對這塊土地更有感情「台協是台商與當地政府之間的溝通橋樑，我們也願意跟當地民企互動，尋找合作商機。」

和成中國客戶主要是大陸建商，然而以往跟大建商合作，被壓價、付款延期是常態。但和成不願接付款期太長的訂單，還曾被同業嘲笑「保守」，而邱士楷在2020年前，就加強對客戶的催款，所幸2020年大陸政府對房企借款定出「三條紅線」，又幫和成過濾掉一批客戶，因此當大型陸企建商接連爆雷後，包括和成在內的多家台商，反而逃過一劫。

邱士楷表示，和成今年邁入成立第93年，其他台商即使不是百年企業，也多半見過幾輪經濟循環，對風險管控很有經驗。但陸企卻從來未經歷過經濟放緩，危機一來，就會倒成一片；相較之下，台商經歷更多、更複雜的經濟循環，也早就練就一身化危機為轉機的本事。

台商 客戶

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