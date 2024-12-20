上緯董座 挑戰陌生領域

首家登陸大陸科創板的台企上緯新材，母公司上緯投控（3708）靠二次轉型，要搶攻循環商機，背後推手是該公司董事長蔡朝陽，憑藉「勇於挑戰陌生領域」、「克制痛苦與跳脫紅海」，帶領企業創造新的成長曲線。

上緯今年所推動的可回收樹脂 EzCiclo，已取得全球首張GRS認證100%再生碳纖維認證，並打入西班牙車廠 LIUX車身部件，及遊艇、羽球鞋、自行車水壺架、高爾夫球桿頭等產品，實現商品化。

蔡朝陽念清大化工研究所時，專攻高分子材料，畢業後創業，專門生產環保、高效能的耐腐蝕材料。

蔡朝陽表示，當時台塑有種溶劑找不到容器裝，連金屬也沒辦法，於是他去提案、實驗，開發出複合材料裝強酸鹼。

他笑說，可能是初生之犢不怕虎，喜歡選最難的挑戰，所以在創業後，因技術受肯定，公司第一年就獲利，隔年就開始賺錢。

2000年上緯進入入東南亞、大陸，之後改成產品擴張策略，增加風電葉片樹脂，也是企業首次轉型。2011年，蔡朝陽打算以16億預算，搭建兩支示範風機，被董事會再三勸阻。「因為這在當時是一條未知的路，台灣缺乏技術、經驗，沒有人知道蓋不蓋得起來。」

於是他一個人環島，思考要不要投入離岸風電開發，「當時所有人都不看好，真的很孤獨。」回公司後，蔡朝陽仍堅持投入，向董事會匯報第11次後，董事會終於點頭，但附帶兩個條件，一是通過環境影響評估，另一個是拿到政府示範補助辦法，才投入離岸風電開發。

克服萬難後，上緯於2016年在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海，成功吊裝兩座離岸風機示範機組，裝置容量 8MW（百萬瓦），2017年拿下海上風力發電機組電業執照。

接著又和丹麥沃旭能源（Orsted）、日本捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團共同投資，共同投入海洋風電第二階段開發，裝置20支風力發電機，總容量120MW，每年發電量可供12萬8,000 家戶使用。

然而，2018年上緯卻在離岸風電風場遴選中，在第二階段全數落選，最終出售子公司上緯新能源。而當時在大陸風電葉片市占高達45%的上緯，也面臨大陸同業的削價競爭。

不想繼續陷入紅海的蔡朝陽，決定回歸本業，深入環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂和碳纖維複合材料，開啟公司第二次轉型。

蔡朝陽坦言，「當時沒被選上就像是不被這塊土地認可。」但他並沒有因此一蹶不振，面對痛苦，他說：「我有辦法克制，既然這條路走不通，就是試試別條路，下定決心要做就沒有解決不了的困難。」

上緯也因此得到一個打世界盃的經驗，蔡朝陽自豪地說，上緯與西門子歌美颯開發出可回收風電葉片，現在已經做了30支，即將再做121支，明年第2季將在北歐裝機。