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經濟弱基建仍狂魔 大連將建最大人工島機場

中央社／ 北京20日電

儘管經濟陷入疲弱，中國仍以「基建狂魔」之姿斥資興建大型公共工程。其中，2023年動工的大連金州灣國際機場是中國第1個海上人工島機場，預定2035年完工，屆時將成為全球最大的海上人工島機場。

綜合中國媒體及美國之音（VOA）、美國有線電視新聞網（CNN）、南華早報報導，金州灣機場所在的渤海，與大連的戰略地位都極其重要。理由是鄰近韓國和日本，除了是中國北方的交通樞紐，中國航空母艦及其他主力艦艇的海試經常選擇在渤海進行，共軍更常在附近海域舉行演習，震懾日、韓這兩個美國盟邦。

報導指出，金州灣機場的工程，參考了同樣臨海的日本大阪關西機場和美國紐約拉瓜第亞（La Guardia）機場，採用填海建造人工島的方式興建。

根據中國公開資訊，金州灣機場填海面積達6.54平方公里，總面積20.87平方公里，共規劃4條跑道，第1期先興建2條跑道，跑道長3600公尺。同時，機場航站大廈總面積則達90萬平方公尺。啟用後，預計每年可起降54萬個航班，每年旅客吞吐量為8000萬人次。

事實上，金州灣機場早在2003年即開始規劃，2005年確定在現址興建，原定2008年開始填海造島工程，但審批過程極其冗長，直到2022年才獲准興建，2023年10月正式動工，其中航站大廈及大廈前的高架橋樁基礎工程日前才動工，第1期工程預定2035年完工。

根據南華早報報導，同為離岸的海上人工島機場，香港國際機場面積為12.48平方公里，大阪關西機場面積則為10.5平方公里，兩者都小於金州灣機場的20.87平方公里。

2019年10月1日中共建政70週年前夕，北京大興國際機場正式啟用。當時有中國官員曾表示，中國航空業市場「需求旺盛」，到了2035年，全國需要450座機場才能滿足民眾出行的需求。

如今中國經濟表現疲弱，但中國官方並未放棄以投資帶動經濟的思維，其中的投資即包括基礎建設。而向來以「基建狂魔」自居的中國，經常透過興建超大型基建工程對外展示實力。

報導指出，中國在南海爭議水域，以填海造陸方式興建多座人工島並全面軍事化，為南海周邊的菲律賓及越南等國帶來更大的軍事壓力，也讓其他國家對中國軍隊日益強勢的行為感到不安。

人工島 美國 關西機場

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