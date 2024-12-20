中國研究機構預測 明年房市銷售面積最差跌12.5%

中國研究機構中指研究院近日就2025年中國房市預測發文，稱2024年中國房市仍呈現調整態勢，2025年雖然政策加力有望帶動預期修復，但房市仍面臨諸多挑戰，整體或仍處於築底階段，悲觀情況下，全國商品房銷售面積會下跌12.5%。

據新浪財經等陸媒報導，中指研究院19日就2025年中國房市預測發文。文章表示，2024年中國房市整體仍呈現調整態勢，前3季新房銷售按年明顯下跌，中古屋「以價換量」帶動市場保持一定活躍度，但9月市場出現降溫。

9月26日中共中央政治局會議提出「要促進房地產市場止跌回穩」，政策目標直指扭轉行業基本面。今年第4季以來，核心城市房市出現明顯升溫。12月中共中央政治局會議提出「穩住樓市」，其後中央經濟工作會議強調「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，為2025年樓市定調，釋放了更加堅定的穩樓市基調。

文章表示，市場恢復銷售的節奏有賴已推出的政策如何推進與落實，尤其是貨幣化安置100萬戶城中村改造、收儲存量房等政策。同時，土地縮量、房企資金承壓及較高庫存下，短期開工投資下行態勢難改；明年盤活存量閒置土地政策的進展，是推動市場進入新循環、穩定投資開工的關鍵因素。

文章表示，展望2025年，政策加力有望帶動預期修復，但房市恢復仍面臨諸多挑戰，整體或仍處於築底階段。

根據「中國房地產業中長期發展動態模型」估計，2025年全國房市將呈現「銷售規模恢復仍面臨挑戰，新開工面積、開發投資或繼續回落」的特點。需求方面，中性情形下，預計2025年全國商品房銷售面積按年下降6.3%；樂觀情形下，若城中村改造及收儲存量房等加快落實，居民置業意願提升，2025年全國商品房銷售面積或可實現止跌，只輕微下跌0.3%。但悲觀情況下，全國商品房銷售面積會下跌12.5%。

供應方面，受土地縮量、房企資金承壓、市場庫存規模高等因素影響，中性情形下，預計2025年新開工面積按年降15.6%，房地產開發投資額按年下降8.7%。樂觀情況下，2025年新開工面積按年下降10.3%，房地產開發投資額按年下降7%。悲觀情況下，新開工面積甚至會按年下降20.5%，房地產開發投資額按年下降10.3%。