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中國大陸連續4個月拋售美國國債 累計達201億美元

中央社／ 北京20日電
中國持續拋售美國國債。中新社
中國持續拋售美國國債。中新社

中國大陸媒體引述美國財政部數據顯示，中國10月份共賣出119億美元（約新台幣3892億元）的美國國債，是連續第4個月賣出。而中國這4個月累計出脫的美國國債金額達201億美元。

法人曾分析，中國持續拋售美國國債，顯示中美兩國在貿易緊張狀態持續，且未來難見改善甚至加劇下，中國正在分散手中的美元資產。

澎湃新聞報導，儘管如此，中國仍是排名第2的美國國債海外持有國，10月出脫上述金額後仍持有7601億美元，僅次於日本的1兆1027億美元；英國則以7460億美元排名第3。

根據報導，美國財政部今天發布2024年10月國際資本流動報告（TIC），日本、中國、英國10月份同步出脫美國國債，金額依序是206億、119億及184億美元。

近幾年來，中國對持有的美國國債呈現持續賣出態勢，並在2022年4月跌破1兆美元大關。根據上述數字，今年以來，中國1至3月連續大舉拋售489億美元的美國國債，其中2月份就拋出227億美元。

此後，中國除了在4月及6月分別買進33億及119億美元的美國國債外，5月及7至10月都處於賣出狀態，其中7至10月共賣出201億美元。

法人先前分析，中國持續拋售美國國債，顯示中美兩國在貿易緊張狀態持續且未來難見改善，加上川普（Donald Trump）回任美國總統更可能加劇貿易緊張下，中國正在分散手中的美元資產，且未來分散規模及速度可能會加大加快。

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