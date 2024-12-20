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習近平明確要求澳門經濟適度多元化發展

中央社／ 香港20日電
中國國家主席習近平。中新社
中國國家主席習近平。中新社

中國國家主席習近平今天明確要求澳門經濟適度多元發展，強調這是北京中央對澳門發展的定位，澳門「不能發展一些與這個定位不一致的產業項目」。

澳門今早舉行慶祝主轉移交25週年大會暨第6屆政府就職典禮，習近平為新任行政長官（特首）岑浩輝及主要官員監誓，他其後發表講話，對澳門提出4點希望，首要是經濟適度多元發展，這也成為新任特首的重大責任。

習近平說，希望澳門著力推動經濟適度多元發展，要接合自身優勢和資源秉賦，精準定位，聚焦重點，完善產業發展規畫，加大政策支持和資金投入力度，著力培育具有國際競爭力的新產業，以及瞄準重點領域，推動特色產業發展形成規模，打造一批標誌性、有帶動效應的工程和項目。

他強調 ，需要注意的是，北京中央決定開發橫琴，目的是促進澳門經濟適度多元發展，便利澳門居民生活就業，「這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目」。

他並要求澳門主動參與粵港澳大灣區建設，整合優質資源，深化協同發展，統籌推進教育、科技、人才一體化發展，以及引進和培養各類人才等。

此外，習近平希望澳門著力提升治理效能；著力打造更高水準對外開放平台，主動對接中國國家重大戰略，提升國際競爭力，促進與葡語國家全方位互利合作，擴大國際朋友圈，吸引更多國際資源等；著力維護社會祥和穩定，維護國家安全和社會穩定，促進政府治理和社會調解，以及引導和規範社團發展等。

在澳門主權移交之後，北京中央一直要求澳門經濟走向多元發展，尤其是2020年初COVID-19疫情爆發之後，北京方面對此要求顯得更加逼切。

澳門經濟民生歷來主要倚靠賭博業，主權轉移之後，幾任特首都試圖促進經濟多元發展。上任特首賀一誠曾公開表示，博彩業收益在澳門經濟的占比中，已從過去大致的6成多下降至4成左右。

但不少人認為，澳門經濟仍然倚靠博彩業，多元發展並不顯著。COVID-19疫情爆發後，澳門由於過度倚賴博彩業，經濟立即停滯不前，陷入困境。

北京 澳門

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