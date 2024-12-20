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陸12月LPR報價持平 全年降幅超去年

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸12月貸款市場報價利率（LPR）出爐，連續第二個月持平。中通社
大陸12月貸款市場報價利率（LPR）出爐，連續第二個月持平。中通社

大陸20日公布最新一期，也是今年最後一期貸款市場報價利率（LPR），一年期為3.10%，五年以上LPR為3.60%，皆與前值保持一致，連續兩個月「按兵不動」。不過，在促進房市和經濟復甦的背景下，累計全年，大陸一年期及五年期LPR分別下調了35和60個基點，較去年大幅下降。

中國人民銀行授權大陸全國銀行間同業拆借中心公布，12月20日大陸貸款市場報價利率（LPR）為：一年期LPR為3.10%，五年以上LPR為3.60%，與前值相同，在經歷10月的大幅下調後，連續第二個月「按兵不動」。

招聯首席研究員董希淼先前表示，隨著一攬子增量政策落地實施，大陸國內需潛力加速釋放，市場信心和預期得到提振，因此年內LPR持續下降的空間已經相對有限，但12月底，前央行仍將可能降準0.25個至0.50個百分點，既向市場釋放中長期流動性，滿足政府債券發行加快及年末金融市場對流動性的需求，進一步降低銀行資金成本，推動銀行維持息差基本穩定，提升銀行服務實體經濟持續性。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，著眼於促進房地產市場止跌回穩，提振經濟成長動能，推動物價水平溫和回升，以及有效應對可能出現的外部貿易環境變化，2025年大陸央行將堅持支持性貨幣政策立場，而且會保持較高靈活性，相機抉擇，降息降準都有空間，LPR報價也將跟進下調。

累計2024年全年，大陸一年期和五年期以上LPR已累計分別下調了35個基點和60個基點。

其中，在大陸作為房貸和企業中長期貸款定價參考基準的五年期以上LPR利率，於2月下調了25個基點，是大陸LPR改革以來最大降幅；7月，大陸一年期、五年期以上LPR雙雙下調10個基點。

10月，在官方推出一系列促進房市政策的背景下，大陸一年期及五年期以上LPR再次雙雙下調25個基點，下調幅度也均為2019年大陸新版LPR報價改革以來的最高。

對比2023年，該年度大陸一年期LPR累計下調20個基點，5年期以上LPR下調10個基點。

中國人民銀行 大陸央行 實體經濟

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