英起草與中國更緊密經濟關係提案 陸商務部：願同英方擴大互利合作

環球時報報導，根據彭博社，英國財政部已起草有關與中國建立更緊密經濟關係的提案，其中加強英中兩國的金融服務和清潔能源合作是重點。英國《金融時報》19日提到，英國財政大臣里夫斯下個月將率領頂尖銀行家組成的代表團前往北京，尋求在金融服務領域建立更緊密聯繫。

對於英國制定計劃，希望在投資和貿易方面與中國進行更多合作，中國商務部發言人何詠前19日表示，中方高度重視中英經貿合作，願在兩國領導人戰略引領下，同英方一道擴大互利合作，協助各自經濟社會發展，推動中英面向21世紀全球全面戰略夥伴關係行穩致遠。

彭博社根據看到的一份文件以及不願透露姓名的知情人士的消息報導稱，英國財政部官員正在里夫斯訪華前制定提議草案，其中包括促進英中兩國雙向貿易和投資的目標，尤其聚焦倫敦金融城的銀行。

一名政府官員表示，英國的政策尚未最終確定，在公佈前仍可能發生變化。根據上述草案，作為恢復中英經濟財金對話活動的一部分，英國將提議雙方承諾擴大兩國銀行和金融服務企業之間的關係。中英經濟財金對話機制成立於2008年，上一次舉行是在2019年。

據報導，知情人士還表示，英國財政部希望在英中兩國部長級官員之間成立工作小組，以探索在一系列領域加強合作，包括舉辦中英資本市場對話，以擴大資本雙向流動管道；加強兩國金融市場和債券市場之間的聯通性；探索恢復2015年首次提出但在2020年停止的「滬倫通」，即上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通機制等。此外，英方還希望建立一個由部長級官員主導的氣候變遷論壇，以促進兩國在清潔能源、實現淨零目標和探索碳定價等方面的合作，增加對兩國能源產業和綠色技術的投資。

英國施凱爾政府自上台以來不斷加強與中國接觸。英媒日前不斷炒作所謂中國與安德魯王子「間諜案」有關，令工黨政府重啟英中關係的努力受到質疑。 「我們應該在符合我們國家利益的情況下開展貿易和尋求投資。」里夫斯本週就這一問題表態，稱英國將採取「務實」方式處理對華關係。