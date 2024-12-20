嚇唬比亞迪？下個月就進軍南韓 韓政府稱可能展開反補貼調查

據韓聯社報導，南韓政府表示，借鑒歐盟經驗，可研究對原產于中國的電動汽車徵收反補貼稅的方案。

報導稱，產業通商部人士18日在中央政府世宗辦公大樓接受媒體採訪時表示，若國內企業等利害關係方提起反補貼調查申請，將根據補貼協議和《關稅法》開展公正透明的調查。

當被問及在比亞迪即將進軍南韓乘用車市場之際，韓政府是否研討徵稅問題時，該人士說，歐盟對（中國）電動汽車徵收稅率超過10%的最終反補貼稅，南韓《關稅法》中也有徵收反補貼稅的條款。

報導說，該人士還介紹了近期美國和歐盟等主要國家通過徵收關稅應對中國產低價電動汽車流入市場的情況，稱政府也已制定了調查標準程式指南。若有關企業提出反補貼調查申請，（產業部）貿易委員會可依照指南開展調查。

有分析認為，在各國紛紛推出措施應對中國產低價電動汽車入市的大環境下，政府也展現出可能加強保護國內產業的意志。但也有意見指出，只有在國內企業提起申訴，才可啟動反補貼調查，因此實際進行調查的可能性不大。

比亞迪南韓公司17日宣佈，已經與6家當地經銷商簽約，將於明年1月在南韓正式啟動業務。