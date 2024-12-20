海口20重大項目開工 總投資427.6億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

一個占地113.19畝、總投資額超4億元（人民幣，下同）的航空OEM高端製造項目，18日在海南省海口市的江東新區開工建設，將重點瞄準高價值OEM航材製造產業，圍繞機場通用設備、航空設備、航空航材等產品進行製造。

中新社報導，當天，海口市2024年第四批重大項目集中開工儀式舉行，20個項目集中開工，總投資427.6億元。

此次開工項目涉及城市更新、產業發展、基礎設施、公共服務等領域，包括4個城市更新項目，以及中國聯通海南海口國際資訊港、生物降解環保餐飲具生產基地、航空OEM高端製造、海口江東新區聯港新通道韌性基礎設施等重大項目。 　　海口市市長丁暉在開工儀式上說，這批項目開工建設，將進一步提升海口城市品質、優化產業結構；海口將為項目早日建成創造最好條件、提供最優服務、營造最佳環境。 　　

中國聯通海南海口國際資訊港項目將打造集國際通信業務出入口局、國際數據中心和國際海纜三位一體通達全球的國際通信樞紐及數據交換中心，賦能海南自貿港醫療、教育、航天、種業、深海等行業算網融合服務。

海口城市更新項目共計34個，其中此前已開工的15個項目，總投資600億元，截至目前完成投資約113億元；當天開工的4個項目，總投資341.17億元，涉及基礎設施、公共服務配套設施、回遷安置房等建設，惠及4.8萬人。

人民幣 南海 高端

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