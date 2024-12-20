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陸版iPhone 傳擬整合當地AI模型

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果衝刺大陸AI服務，傳出正與大陸網路科技兩大巨頭騰訊及字節跳動洽談，要在大陸銷售的iPhone導入兩大巨頭當中一家廠商的AI模型服務。（路透）
蘋果衝刺大陸AI服務，傳出正與大陸網路科技兩大巨頭騰訊及字節跳動洽談，要在大陸銷售的iPhone導入兩大巨頭當中一家廠商的AI模型服務。（路透）

知情人士透露，蘋果公司正與騰訊、TikTok母公司字節跳動洽談合作，要在中國大陸銷售的iPhone整合騰訊或字節跳動的人工智慧（AI）模型，已在中國大陸提供AI服務，並且衝刺iPhone銷售。

蘋果十二月將OpenAI熱門的聊天機器人ChatGPT整合到iPhone，讓Siri語音助理利用這款聊天機器人的專業，包括依照使用者的提問生成圖片以及簡報等文件，作為蘋果Apple Intelligence產品的一環，但ChatGPT目前在中國大陸尚未開放使用。

中國大陸監管當局要求，要在當地公開推出生成式AI服務前，須先獲得政府核准，迫使蘋果在中國大陸市場的市占下滑之際，尋求本土合作夥伴來為當地提供AI功能。

消息人士說，蘋果和騰訊、字節跳動針對使用後兩者AI模型的討論還處於非常早期的階段。字節跳動不予置評，而蘋果和騰訊暫未回應路透記者的置評請求。

若蘋果的AI服務在中國大陸取得成功的合作夥伴，可望在當地日益擁擠的AI領域取得一大勝利，因為中國大陸的大型科技公司和新創公司都已推出數十種大型語言模型，包括字節跳動的豆包、騰訊的混元以及百度的Ernie。

蘋果和百度據傳協商在中國大陸使用百度的AI模型，但科技新聞網站he Information本月報導，相關協商因技術問題而受挫，包括在以iPhone用戶數據訓練AI模型等問題，出現分歧。

在中國大陸銷售的最新iPhone由於欠缺AI功能，已經成為蘋果的一大挫敗，因而面臨市占下滑的情勢，因為來自華為等本土品牌的競爭加劇。

華為在八月重返高階手機市場市場，推出搭載本土製晶片的手機。上個月，華為推出Mate 70系列，搭載其自主研發的大型語言模型提供支持的AI功能。蘋果第二季曾短暫跌出中國前五大智慧手機供應商排行，華為在第三季的銷售激增百分之四十二。

字節跳動 百度

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