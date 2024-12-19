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螞蟻集團：未借殼上市

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸科技大廠阿里巴巴關聯公司螞蟻集團澄清該公司目前並沒有重啟上市規劃。 （路透）
大陸科技大廠阿里巴巴關聯公司螞蟻集團澄清該公司目前並沒有重啟上市規劃。 （路透）

針對市場傳言，大陸科技大廠阿里巴巴關聯公司螞蟻集團昨（19）日澄清該公司目前並沒有重啟上市規劃，並指不存在所謂的「借殼上市」一說。

據螞蟻集團官方微博消息指出，最近關注到有機構在多個平台宣稱「螞蟻集團即將借殼上市，其掌握內部信息」，並以此誘導網友加群獲得推薦股票訊息。該集團並提醒，要警惕「薦股」類騙局，避免財產損失。

科創板日報上月曾報導，螞蟻持股35%的錢塘徵信有限公司獲人行批准個人徵信牌照申請，此後，螞蟻集團計畫再度上市的討論甚囂塵上。

實際上，螞蟻的上市路並不順利，2020年11月3日，上交所公告稱，螞蟻集團原申請於2020年11月5日在上交所科創板上市，並指近日發生螞蟻集團實際控制人及董事長、總經理被相關部門聯合進行監管約談。該重大事項導致螞蟻集團暫緩上市。受此影響，H股同步上市計畫也暫緩。

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