螞蟻集團：未借殼上市

針對市場傳言，大陸科技大廠阿里巴巴關聯公司螞蟻集團昨（19）日澄清該公司目前並沒有重啟上市規劃，並指不存在所謂的「借殼上市」一說。

據螞蟻集團官方微博消息指出，最近關注到有機構在多個平台宣稱「螞蟻集團即將借殼上市，其掌握內部信息」，並以此誘導網友加群獲得推薦股票訊息。該集團並提醒，要警惕「薦股」類騙局，避免財產損失。

科創板日報上月曾報導，螞蟻持股35%的錢塘徵信有限公司獲人行批准個人徵信牌照申請，此後，螞蟻集團計畫再度上市的討論甚囂塵上。

實際上，螞蟻的上市路並不順利，2020年11月3日，上交所公告稱，螞蟻集團原申請於2020年11月5日在上交所科創板上市，並指近日發生螞蟻集團實際控制人及董事長、總經理被相關部門聯合進行監管約談。該重大事項導致螞蟻集團暫緩上市。受此影響，H股同步上市計畫也暫緩。