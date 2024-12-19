熊貓債發行金額創高 今年來達8,766億元

在中國大陸債券市場「牛市」背景下，今年「熊貓債」發行金額創下人民幣1,948億元（約新台幣8,766億元）的歷史新高，年增26%，去年全年發行規模為人民幣1,500億元。

熊貓債是指境外機構在大陸境內發行的人民幣債券，近來該市場發行愈來愈熱絡。

一財網報導，德意志銀行中國債券資本市場主管方中睿分析，得益於上半年大陸境內債券市場進入牛市並持續到年底，今年境外投資者的資金流入十分強勁，人民幣債券市場對全球發行人而言很有吸引力，熊貓債有望在帶動境外投資者配置人民幣資產中發揮積極作用。

隨著明年中國大陸貨幣政策將進一步寬鬆的預期，以及跨境融資管道的拓寬，預計熊貓債市場將會繼續活躍。

值得關注的是，在發行人的結構上有了顯著變化。過去，熊貓債的發行人主要為註冊在香港的境內紅籌企業，純外資的發行人占比並不高。但現在純外資及純港資背景的發行人占比大幅增加。

德銀統計，今年純外資發行人占比超過40%，而去年只有17%，增加了2.8倍；德國成為除了香港之外最大的熊貓債發行國，此外還有一些全球多邊機構也是熊貓債發行的熱門主體。

同時，境外投資者流動性管理和風險對沖工具也不斷完善。合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）與銀行間債券市場直接入市（CIBM）等開放管道的匯兌管理規則統一，逐步形成外資投資人民幣資產簡明統一的外匯管理政策框架，提升了人民幣債券對外資的吸引力。