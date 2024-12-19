人民幣支付市占 全球第四…再度超越日圓

據全球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，人民幣在全球支付中的市占再次超過日圓，占全球支付總額的3.89%，奪回全球第四大常用支付貨幣的地位。

去年11月，人民幣在全球支付的市占首次超越日圓，成為全球第四大支付貨幣，但今年9月、10月，日圓曾一度在SWIFT結算中重回第四位，但這一地位並未能穩固維持。

進入11月，人民幣的支付市占再次上升，較前月增長近1個百分點，達到3.89%。這一增長使得人民幣成功超越日圓，重新奪回全球第四大支付貨幣的位置。11月日圓的支付占比下降了0.5個百分點至3.44%，從而退居全球第五大支付貨幣。

11月全球常用支付貨幣市占

在全球支付市場中，美元依然占據主導地位。11月美元的支付市占增加0.6個百分點，達到47.68%，創下8月以來的新高。然而，歐元的支付市占則出現下滑，下降0.6個百分點，目前占比為22.29%。

此外，英鎊的全球支付市占也略有下降，從上月的7.31%降至7.27%。

據中國人民銀行（大陸央行）上月發布的《2024年人民幣國際化報告》指出，將穩妥有序推動大陸金融市場高水平對外開放，用好貨幣互換、人民幣清算安排等機制，提高人民幣金融資產的流動性，豐富風險對沖工具，更好滿足全球投資人人民幣資產配置和風險管理需求；同時，鼓勵和支持符合條件的境外機構在境內發行熊貓債。

中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，川普2.0時代繼續保持的美元武器化趨勢、美歐大西洋體制的間隙、「美國第一」的政策以及關稅帶來的貿易多元化等，會進一步提升中國作為和平、發展、穩定的國際形象，也會提升中國資產的國際吸引力。這些都是人民幣國際化繼續提升的機遇。不僅如此，王文認為，中東、東南亞、非洲、拉美，都是人民幣國際化的重要拓展市場。